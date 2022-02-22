為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網拍賣中國製「蘇伯湯包」 賣家帳號被凍告蝦皮

    2022/02/22 10:34

    〔記者溫于德／台北報導〕一名賣家在蝦皮刊登、販售中國製「蘇伯湯包」，遭蝦皮永久凍結帳號且不予復權，賣家不服提告。台北地院認為賣家是累犯，蝦皮得依服務條款、「禁止和限制商品政策」凍結帳戶且不予復權，判賣家敗訴；可上訴。

    賣家主張，去年5月20日赫然發現自己在蝦皮刊登「蘇伯湯包」商品資訊遭刪除，帳號也被凍結，蝦皮客服後來也告知他因賣場重複「刊登疫區/國外肉製、蛋、海鮮、寵物食品」，決定永久凍結帳號。

    但賣家自認只有1次違規，屬於初犯，依蝦皮規定，取締方式僅為「刪除商品&凍結帳號」，蝦皮卻未將帳號復權，因此透過提告想要回帳號。

    蝦皮解釋，無論蝦皮服務條款或「禁止和限制商品政策」，均禁止賣家販售違法商品，否則蝦皮有權凍結、中止賣家帳號，且不僅限於是否為累犯。

    蝦皮更指賣家並非初犯，早在2018年11月間，他曾因為刊登販售「柳全螺獅粉-熊貓版」，遭下架商品並停權，且該螺獅粉由非洲豬瘟疫區中國所製造，成分包含豬骨提取物、肉類乾燥粉狀物等，賣家卻未提供防檢局檢疫證書，蝦皮已對他停權過。

    北院認為，蝦皮明訂服務條款、「禁止和限制商品政策」，賣家有遵守義務，且無論服務條款或政策均已規定，一旦賣家違規，可能被處分動作包括：刪除刊登商品、限制帳戶權限、中止帳戶及隨後終止、採取法律行動。

    再者，賣家2018年11月就曾刊登販售非洲裔豬瘟疫區中國製造的「柳全螺獅粉-熊貓版」，屬於初犯，去年再度刊登販售「蘇伯湯包」，變成累犯，蝦皮得依服務條款、「禁止和限制商品政策」凍結帳戶且不予復權，判賣家敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騰訊大減蝦皮持股 美資成第2大投資國
    2022/02/17 05:30

    騰訊大減蝦皮持股 美資成第2大投資國
    暗網入口？ 網指出蝦皮別點「這商品」推薦清單會「變很可怕」
    2022/02/02 18:07

    暗網入口？ 網指出蝦皮別點「這商品」推薦清單會「變很可怕」

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    上繳「共同富裕」？》騰訊減持蝦皮母公司股權 套現907億
    2022/01/06 05:30

    上繳「共同富裕」？》騰訊減持蝦皮母公司股權 套現907億
    跨年必敗、買年貨看過來！網家、蝦皮年貨開跑
    2022/01/01 18:04

    跨年必敗、買年貨看過來！網家、蝦皮年貨開跑

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    電商力拚「雙12檔期」推優惠挹注年底業績
    2021/12/01 15:53

    電商力拚「雙12檔期」推優惠挹注年底業績
    【消費快遞】美廉社×蝦皮 超市結合店到店
    2021/11/18 05:30

    【消費快遞】美廉社×蝦皮 超市結合店到店
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播