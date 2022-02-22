網拍賣中國製「蘇伯湯包」 賣家帳號被凍告蝦皮

2022/02/22 10:34

〔記者溫于德／台北報導〕一名賣家在蝦皮刊登、販售中國製「蘇伯湯包」，遭蝦皮永久凍結帳號且不予復權，賣家不服提告。台北地院認為賣家是累犯，蝦皮得依服務條款、「禁止和限制商品政策」凍結帳戶且不予復權，判賣家敗訴；可上訴。

賣家主張，去年5月20日赫然發現自己在蝦皮刊登「蘇伯湯包」商品資訊遭刪除，帳號也被凍結，蝦皮客服後來也告知他因賣場重複「刊登疫區/國外肉製、蛋、海鮮、寵物食品」，決定永久凍結帳號。

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但賣家自認只有1次違規，屬於初犯，依蝦皮規定，取締方式僅為「刪除商品&凍結帳號」，蝦皮卻未將帳號復權，因此透過提告想要回帳號。

蝦皮解釋，無論蝦皮服務條款或「禁止和限制商品政策」，均禁止賣家販售違法商品，否則蝦皮有權凍結、中止賣家帳號，且不僅限於是否為累犯。

蝦皮更指賣家並非初犯，早在2018年11月間，他曾因為刊登販售「柳全螺獅粉-熊貓版」，遭下架商品並停權，且該螺獅粉由非洲豬瘟疫區中國所製造，成分包含豬骨提取物、肉類乾燥粉狀物等，賣家卻未提供防檢局檢疫證書，蝦皮已對他停權過。

北院認為，蝦皮明訂服務條款、「禁止和限制商品政策」，賣家有遵守義務，且無論服務條款或政策均已規定，一旦賣家違規，可能被處分動作包括：刪除刊登商品、限制帳戶權限、中止帳戶及隨後終止、採取法律行動。

再者，賣家2018年11月就曾刊登販售非洲裔豬瘟疫區中國製造的「柳全螺獅粉-熊貓版」，屬於初犯，去年再度刊登販售「蘇伯湯包」，變成累犯，蝦皮得依服務條款、「禁止和限制商品政策」凍結帳戶且不予復權，判賣家敗訴。

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