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    恐怖巧合？中山高泰山段BMW自撞護欄全毀！前天同路段3死

    中山高泰山路段，今天再傳出一輛寶馬轎車自衝外側護欄全毀意外。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高泰山路段，今天再傳出一輛寶馬轎車自衝外側護欄全毀意外。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/22 09:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕國道中山高南下泰山路段，今天凌晨再傳一輛BMW（寶馬）衝撞外側車道護欄全毀，警、消到場救出受困的余姓駕駛，左大腿骨折，幸無生命危險。而讓處理警消訝異的是，同一路段20日凌晨才傳出寶馬撞分隔島釀成3死意外，兩事故現場距離僅約100公尺。

    國道一隊22日零時獲報，國道1號南向35.6公里泰山路段，1部輛黑色轎車自撞外側護欄，1人受困車內，警方、消防到場，從全毀的轎車車救出余姓駕駛，送林口長庚醫院，所幸僅左大腿骨折，無生命危險。

    警方對余男酒測沒有酒精反應，國道警方到場處理時赫見，現場為中山高南下35.6K泰山平面路段，距離兩天前寶馬三死車禍南下35.5K處，相距僅100公尺，但這次為自撞外側護欄，造成車輛全毀，駕駛幸運逃過死劫。

    警方分析，今天凌晨這起自撞護欄事故，疑似操作不當，車輛打滑失控撞擊外側護欄，現場占用外側車道及外側路肩，事故於凌晨1時許排除，詳細肇事原因警方還要再調查。

    警方除呼籲用路人遵守交通規則，雨天行車格外需保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控應變不及。

    余姓駕駛骨折逃過死劫，而距離兩天前寶馬3死車禍現場僅100公尺。（記者吳仁捷翻攝）

    余姓駕駛骨折逃過死劫，而距離兩天前寶馬3死車禍現場僅100公尺。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高泰山路段今再傳出一輛寶馬轎車自衝外側護欄全毀意外。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高泰山路段今再傳出一輛寶馬轎車自衝外側護欄全毀意外。（記者吳仁捷翻攝）

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