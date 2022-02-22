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    74歲阿公「戰地情人」夢碎！網戀女軍官 險匯出150萬

    蔡姓老翁到銀行匯款，遭警方勸阻。（記者張軒哲翻攝）

    蔡姓老翁到銀行匯款，遭警方勸阻。（記者張軒哲翻攝）

    2022/02/22 08:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕戰地情人詐騙也有女軍官版！台中市沙鹿區1名74歲蔡姓阿公，昨日前往沙鹿中山路某家銀行準備匯款150萬元給伊拉克的女軍官網友，行員驚覺是詐騙手法，趕緊通知清水警分局沙鹿所警方到場協助，男警苦勸百分百是詐騙，中東目前已無戰事，聊天的對象是台灣的男姓，這時阿公才醒悟。

    74歲蔡姓阿公日前於網路上認識1名自稱美國的女軍官，稱目前正在伊拉克支援戰爭，白人女軍官年輕貌美，每天都用中文傳LINE給蔡男噓寒問暖，頻頻獻殷勤。女軍官說近日寄1件跨國包裹要送名錶、名牌包等定情之物給蔡男，卻遭土耳其海關查扣，需要匯款證書費新台幣150萬，遭扣押的包裹才可以解除，蔡男不疑有詐，到沙鹿區中山路銀行準備匯款時，陳姓女行員審核時得知匯款原因，是台灣被鎖定的可疑帳戶，趕緊通報沙鹿所警員陳彥融到場協助。

    沙鹿所警員2月8日才在銀行阻攔一件愛情詐騙案，警員霸氣回應「就算投訴，也要阻止領錢」成功阻詐。

    清水警分局長游永中得知後，昨日前往銀行表揚陳姓女行員機警與警方共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢。游永中表示，詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

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