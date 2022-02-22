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    高中生背後傳球釀騎士摔車判賠83萬 網友熱議、立委批可笑

    案發時的光復簡易籃球場，臨路端有圍欄但有空隙。（資料照，記者王定傳翻攝）

    案發時的光復簡易籃球場，臨路端有圍欄但有空隙。（資料照，記者王定傳翻攝）

    2022/02/22 08:38

    〔即時新聞／綜合報導〕一名胡姓女騎士在行經新北市板橋光環路一代的籃球場旁時，因一名17歲高中生「背後傳球」給球友，球不慎滾到大馬路導致胡女摔倒受傷，胡因此向少年及其家長，還有板橋區公所求償。針對法官判少年與家長須賠償83萬餘元，並判公所免賠，許多網友質疑法官判決，立委葉毓蘭也批評法官不食人間煙火，強調任何球類運動都會有球具或裝備不慎漏接、失傳的情形發生，並質疑「場所主人不必負責開我眼界」，稱這種判決相當可笑。

    一名何姓少年於2019年4月間與球友在板橋光復簡易籃球場打球，當時何姓少年以背後傳球方式丟球，球卻滾到大馬路，擊中恰好路過的胡女機車前輪，胡女因此嚴重受傷，除肋骨、掌骨骨折、肩峰鎖骨關節脫位外，身體亦有多處挫傷，導致胡女70天生活無法自理，5個半月時間無法工作。後續胡女對高中生提告，並向高中生的父母與板橋區公所連帶求償123萬2592元。

    本案刑事部分，少年法庭認定何少行為構成刑法過失傷害罪，裁定應予訓誡確定。民事部分，審理時少年與家長否認過失，但法官指出，當天事故發生前，何少曾以「背後傳球」方式傳球給隊友，因力道拿捏不純熟，導致球友無法接到球，球友曾向少年表示：「這樣傳球沒有人接的到」，後續何少又以相同方式傳球，籃球因過於歪斜飛出至馬路害胡女摔車。法官並指該籃球場並非專業競技籃球場，少年如果要鍛練高級競技動作，應尋覓專業運動球場、適當對手練習，最終判他與家長賠償83萬餘元。

    至於公所部分，板橋公所抗辯，室外籃球場地圍籬配置規格或設置方式，國內無相關規範，而該籃球場兩邊及兩端留有適當緩衝安全區域，且於臨路側設有適當高度的圍籬，設置無欠缺。法官認為，該籃球場靠光環路側的鐵網圍籬，並非僅設置在籃球場邊線，於正常使用狀況下，籃球不致於滾到道路上，本案籃球會滾到馬路上肇事，是少年以異於一般傳球方式傳球所致，與籃球架後方、非面臨道路之處未設置圍籬無關，公所對籃球場的設置及管理無欠缺，免賠。

    這則新聞引起許多網友熱議，除了各大媒體報導的留言區，昨在PTT也出現爆文，網友紛紛留言質疑「正手傳球就不會漏接滾到馬路上？」、「笑死，以後打球真的要慎選球場」、「那沒進彈出來也要判賠？笑死」、「低級球場只准籃下投籃跟上籃，懂？」、「板橋區公所也該負點責任吧！」、「傳個球賠84萬」、「被同學證詞搞到」、「搞外遇都沒賠這麼多」、「以後籃球傳球要先等3秒對方準備好才能傳」、「背後傳球是非正常傳球？怎麼看都是場地周圍安全設施不完善導致意外啊」。

    針對此事，立委葉毓蘭也在臉書發文痛批，在公園運動、打球都是我們常做的休閒活動，板橋卻有高中生因此受無妄之災，她認為「我國的司法之所以失去人民信任，就是我們在新聞媒體上可以看到這種令人哭笑不得、不食人間煙火的判決」，並指「不論法官出發點為何，這種言論若出現在判決書上，只會讓人逐漸對司法失去信心」。

    葉毓蘭強調，「不管以正不正常方式傳球拋球，任何球類運動都會有球具或裝備不慎漏接、失傳的情形發生，而一個正常規範的球場，都應該要有圍欄確保不會有類似高中生的情況發生」，並指「高中生更是明顯不具有償還84萬鉅款能力，這種判決，只能說相當可笑」。

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