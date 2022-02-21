2/21 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落北市內湖、士林

今晚（2月21日）開獎的第111000044期今彩539，頭獎開出2注，分別由台北市內湖區成功路四段61巷12號1樓「喜寶彩券行」、台北市士林區延平北路五段196號「旺民衆彩券行」開出。（圖擷取自台彩官網、Google 地圖，本報合成）

2022/02/21 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月21日）開獎的第111000044期今彩539，頭獎開出2注，分別由台北市內湖區成功路四段61巷12號1樓「喜寶彩券行」、台北市士林區延平北路五段196號「旺民衆彩券行」開出；第111000015期威力彩、第11000038期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000015期威力彩中獎號碼為「第一區：05、13、16、28、36、37，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共197注中獎，每注可得4000元；陸獎共1733注中獎，每注可得800元；柒獎共2819注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6548注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2652注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8951注中獎，每注可得100元。

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第111000015期38樂合彩中獎號碼為「05、13、16、28、36、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共62注中獎，每注可得5750元；二合共1062注中獎，每注可得750元。

第111000044期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、08、09、11、13、16、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共118注中獎，每注可得500元；肆獎共1338注中獎，每注可得100元。

第111000044期今彩539中獎號碼為「01、06、15、22、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共7609注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1025注中獎，每注可得50元。

第111000044期39樂合彩中獎號碼為「01、06、15、22、36」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬376注中獎，每注可得1125元。

第111000044期3星彩中獎號碼為「563」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000044期4星彩中獎號碼為「8395」，正彩共25注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

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