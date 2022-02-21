沒打方向燈下交流道吃3紅單 法官：違反比例撤銷2張

民眾行駛國道變換車單時未依規定打方向燈，依道路交通管理處罰條例，可開罰3000元罰鍰，並記違規點數1點。（記者陳冠備攝）

2022/02/21 17:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化林姓女子開車行經國道1號準備下台中交流道，她從內側車道直接切到交流道出口匝道時，連續變換車道3次，都未打方向燈，全程都被後方車輛駕駛發現並檢舉，國道三隊依法開出3張罰單，林女不服提出行政訴訟，法官審理認為，林女在30秒內未駛出任何一個路口，被開罰3張相同違規事實已違反比例原則，裁決第2、3張罰單予以撤銷。

判決書指出，林女在2021年4月24日晚間10點半，駕駛車輛行經國道1號南下178.1公里處時，從內側車道減速穿越虛線至178.4公里處台中交流道匝道車道，又在匝道車道右側切換到左側，其間穿越車道3次都沒打方向燈，經由後方民眾目睹，提出行車記錄器資料檢舉，經國道三隊依法開罰3張罰單，依道路交通管理處罰條例，每張開罰3000元罰鍰，並記違規點數1點。

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林女不服，認為該案件在30秒內，不到400公尺，就被開出3張罰單，已違反比例原則，因此向監理站申請裁決，主張應撤銷其中2張罰單。

交通部公路總局台中區監理所主張，林女每次違規行為地點都在高速公路不同路段，違規屬不同行為，因此應分別處罰。

彰化地院審理，法官認為，雖然民眾舉證屬實，不過依道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款規範，違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口範圍內，不得連續舉發，（隧道不在此限），經查林女3次違規相距時間在400公尺、30秒內，也未駛離一個路口，所以不符合連續舉發要件，第二、三張處分有誤，因此准許撤銷。

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