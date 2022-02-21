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    警察當縣府夜間警衛被投訴看電視滑手機 考量觀感移除電視

    南投縣保安隊警察在縣府值夜看電視，被民眾拍到在看卡通影片。（民眾提供）

    南投縣保安隊警察在縣府值夜看電視，被民眾拍到在看卡通影片。（民眾提供）

    2022/02/21 16:48

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警局保安隊警員夜間負責縣府安全維護，遭民眾投訴警員看電視、滑手機，跟外勤警察相比根本「涼缺」，南投縣警局經與縣府協商後，縣府下午把值班室的電視移除，而因縣府仍需要員警夜間安全維護，縣府暫不考慮專責保全，但警力派遣和班務安排，縣府和縣警局會再進一步協商。

    南投縣警局保安隊警員以大輪番方式，每晚6時到隔日上午8時在南投縣府大門入口值夜，一個晚上約有3人輪班，每名員警4至6小時，遭民眾投訴變成縣府高薪保全，晚上滑手機、低頭看電視追劇。

    警方下午與縣府新聞暨行政處事務科協商，縣府考量人力不足，及見警率對安全維護仍有較大助益後，因此縣府傾向不撤走保安警力，但是警力派遣還有排班方式，雙方會再進一步協商。

    南投縣警局保安隊警員，在縣府值夜被民眾拍到看電視，甚至巡邏員警也進去值班室一起看電視，且有的是看卡通影片，縣警局考量民眾觀感及原有的規定，下午請縣府把值班室的電視撤走，新聞暨行政處事務科已派員把電視拆下搬走。

    保安隊副隊長陳龍進表示，原本警方就有規定收看電視主要是觀看輿情，不能用來看其他節目，而使用手機也必須是處理公事，不能用來做私事或影片，員警其實也都知道規定。

    縣府值班室的電視拆下後，隨即搬到縣府倉庫存放。（記者陳鳳麗攝）

    縣府值班室的電視拆下後，隨即搬到縣府倉庫存放。（記者陳鳳麗攝）

    考量警察和警車在縣府駐守，對安全維護較有幫助，南投縣府決定仍由保安隊員警來協助值夜。（民眾提供）

    考量警察和警車在縣府駐守，對安全維護較有幫助，南投縣府決定仍由保安隊員警來協助值夜。（民眾提供）

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