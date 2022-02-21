「背後PASS」害騎士摔車 少年與家長判賠83萬元、公所免賠

案發時的光復簡易籃球場，臨路端有圍欄但有空隙。（記者王定傳翻攝）

2022/02/21 13:25

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，17歲何姓高中生在新北市板橋光環路一段旁的光復簡易籃球場打球時，以「背後傳球」傳球給球友，球因此滾落至大馬路上，害一名胡姓女騎士摔倒受傷，胡因此向少年及其家長求償123萬餘元；新北地院法官調查，當時與何少一起打球者，有反應接不到這種傳球，何不理會繼續「背後傳球」因而發生事故，有過失，判他與家長賠償83萬餘元。

胡女亦以該籃球場底線端未設置任何圍欄、鐵絲網，臨路端雖有圍欄，但竟留有1.8公尺空隙，設置、管理有所欠缺，要求板橋區公所連帶賠償；對此，板橋公所抗辯，室外籃球場地圍籬配置規格或設置方式，國內無相關規範，而該籃球場兩邊及兩端留有適當緩衝安全區域，且於臨路側設有適當高度的圍籬，設置無欠缺，正常使用情況下，均能將籃球控制於球場內，不至於滾至車道。

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法官認為，該籃球場靠光環路側的鐵網圍籬，並非僅設置在籃球場邊線，而是延長設置至籃球架後方與綠地花圃交接處，於正常使用狀況下，籃球不致於滾到道路上，本案籃球會滾到馬路上肇事，是少年以異於一般傳球方式傳球所致，至於籃球架後方、非面臨道路之處，未設置鐵網圍籬，合於「新北市公園管理辦法」規定外，球會滾到馬路上亦與該處未設置圍籬無關，公所對籃球場的設置及管理無欠缺，免賠。

本案發生於2019年4月29日晚間7時許，何少與球友打球時，籃球滾落至馬路上，害胡女跌倒，除肋骨、掌骨骨折、肩峰鎖骨關節脫位外，身體亦有多處挫傷，她因此向少年及其家長提告並求償，亦要求公所連帶賠償；本案刑事部分，少年法庭認定何少行為構成刑法過失傷害罪，裁定應予訓誡確定，同行球友裁定不付審理確定。

民庭審理時，少年與家長否認過失，但法官調查，當天打球時，何少曾以「背後傳球」方式傳球給隊友，因力道拿捏不純熟過於歪斜，導致球友無法接到球，球友撿回籃球後向少年：「這樣傳球沒有人接的到」，但何少之後又以相同方式傳球，因力道無法掌控，籃球過於歪斜飛出至馬路害胡女摔車。

法官並認為，該籃球場並非專業競技籃球場，僅供一般民眾通常運動使用，少年如果要鍛鍊高級競技動作，應尋覓專業運動球場、適當對手練習，更何況當時球友已反應接不到這種傳球，但他並未理會，繼續以此方式傳球，對車禍發生有過失，其父母亦應一起負責。

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