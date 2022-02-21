又是酒駕！2男連累家人繳清罰鍰

酒駕周男又違規騎車，持母親給的現金繳清罰鍰。（士林分署提供）

2022/02/21 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕政府立法嚇阻酒駕，仍有民眾存僥倖心態觸法，家住新北市的2名男子因此各別挨罰卻又未繳，直到法務部行政執行署士林分署上門查封財產，2男才連累家人繳清罰鍰。

43歲蘇男家住汐止區，自2013年因3度酒駕及1次無照騎車，挨罰共22萬8000元，遭移送士林分署執行；分署表示，蘇雖曾於2019年辦理分期，卻未按時繳納，分署決定廢止分期，並決定查封他名下房子。

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蘇母後來得知兒子房子被查封，急忙於本月16日前往士林分署表示，兒子在工地做工，下班後常會與同事聚餐小酌；蘇母最後拿錢替兒子繳清罰鍰，也說這是最後一次幫兒子善後。

至於家住淡水的52歲周男家，2018年8月28日因5年內二度酒駕，挨罰9萬元並吊銷駕照，但他罰不怕，2020年5月8日又無照騎車且未戴安全帽，再度挨罰9500元。

士林分署後來查出周男名下有一筆約800坪土地可供執行，今年1月27日先囑託地政機關查封，本月10日再前往周的住處勸諭繳納罰鍰，但周表示適逢父喪，正在辦理後事，待告一段落，為了保住父親留給他的土地，一定會前往分署繳清所有罰鍰，請求暫勿拍賣土地；周事後持母親給的9萬9500元繳清罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蘇母帶兒子繳清罰鍰，誓言最後一次幫兒子善後。（士林分署提供）

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