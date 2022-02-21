警察淪縣府夜間警衛！民眾投訴看電視滑手機 縣府：觀看輿情

南投縣府大門入口處，晚間6點過後到隔日上午8點，由縣府保安隊警員執勤，維護縣府安全。（民眾提供）

2022/02/21 12:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警局保安隊夜間負責縣府安全維護，遭民眾投訴警員看電視、滑手機，還有巡邏警員也會到此待很久，感覺像在摸魚，感覺警察變成高薪保全，南投縣府新聞暨行政處事務科長陳平洲表示，每日晚間6時到隔日上午8時由1名保安警察執勤，電視是為觀看輿情，未來會全面檢討是否設專責保全。而縣警局保安隊副隊長陳龍進則表示，員警處理公務有時需要看手機，巡邏警員則有巡邏兼守望任務，若警員有違反行徑，會依相關規定處置。

有民眾因晚間常到縣府大樓前方的空地遛狗，發現縣府的警衛由1名警察擔任，而在此執勤的警員感覺是爽缺，因為不是低頭看電視就是滑手機，而有一次進縣府借廁所，發現還有其他2名警員進入，有看電視也有滑手機。而據他了解，很多外勤警員的工作很多，為民服務、交通處理等，幾乎都忙不完，還有深夜輪班，作息不正常，但在縣府的警員則十分輕鬆，兩者相比簡直天差地別。

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對於民眾爆料，並批評保安警察淪為高薪警衛一事，縣府新聞暨行政處事務科長陳平洲表示，警察值班為了縣府的安全維護，而電視是為讓警察看輿情，也怕他們打瞌睡。未來會全面檢討是否設置專責保全。

保安隊：可滑手機處理公務 若有違規會懲處

縣警局保安隊副隊長陳龍進則表示，保安隊警員到縣府安全維護和管制人員進出，一班時間是4到6小時，電視是體恤員警才放置，主要也是讓他們看新聞；另外可滑手機處理公務，但不能做私事。至於巡邏警員主要是負責巡邏和守望，至於滑手機則主要也是讓他們看新聞，該隊會就民眾投訴進行調查，若有違反規定就會依規定懲處。

民眾發現有其他巡邏警員，也會進入縣府值班室一起看電視或滑手機。（民眾提供）

民眾拍到有3名警員在縣府值班室。（民眾提供）

南投縣府新聞暨行政處事務科長陳平洲說，電視是讓為了解輿情而設置。（記者陳鳳麗攝）

縣警局保安隊副隊長陳龍進說，員警若有違反規定，會依相關規定懲處。（記者陳鳳麗攝）

南投縣府大樓晚間6點以後，就由保安警察負責安全維護。（記者陳鳳麗攝）

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