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    另類「宅經濟」？飲料店拉「疫情暫緩」布條 毒蟲當起大麻自耕農

    李嫌承租透天厝向房東謊稱要經營飲料店，還拉起「疫情暫緩」紅布條掩人耳目。（圖由警方提供）

    李嫌承租透天厝向房東謊稱要經營飲料店，還拉起「疫情暫緩」紅布條掩人耳目。（圖由警方提供）

    2022/02/21 11:35

    〔記者許國楨／台中報導〕嘉義縣李姓男子原本只是吸食毒咖啡包的小毒蟲，見毒品市場有暴利可圖，承租透天厝向房東謊稱要經營飲料店，還拉起「疫情暫緩」紅布條掩人耳目，實則當起自耕農發展另類「宅經濟」種起大麻，台中市刑大去年循線查獲，起出市價超過千萬的大麻活株及半成品等贓證物，最近全案偵結檢方依毒品罪嫌起訴。

    台中市刑大偵二隊去年年5月接獲情資，有毒品前科的22歲李男涉嫌栽種大麻意圖販售牟利，隨即報請嘉義地檢署檢察官指揮，並與嘉義縣刑大科偵隊共組專案小組積極偵辦。

    案經專案小組調查發現，李嫌係以每月1萬元租金，向不知情屋主承租嘉義市東區透天厝民宅後，謊稱該處將作為經營飲料店使用，當下因疫情關係暫時無法營業，並將大門深鎖，另在1樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」等內容之紅布條，以掩人耳目。

    而實際上李嫌則是在該處3樓發展另類「宅經濟」，充當自耕農以土耕法栽種、產製大麻，且因該處大麻種植場隱身民宅林立道路旁，平日車輛往來頻繁，難以察覺確切地點，經專案小組人員抽絲剝繭，鍥而不捨追查，去年9月間持搜索票前往查緝，當場查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具。

    偵二隊長洪緯儒今天進一步說明，表示該批大麻的市價超過千萬元，幸及時查獲成功遏阻毒品流入市面，戕害國人健康，至於李嫌在警訊時雖承認種植大麻，但否認販售，辯稱是自身興趣，從網路上自學相關技術，但對於大麻種子來源則交代不清，全案訊後移送嘉義地檢署偵辦，檢方上月依毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

    洪緯儒強調，大麻為毒品危害防制條例明文列管的第二級毒品，製造、販賣第二級毒品觸犯10年以上有期徒刑至無期徒刑重罪，另意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，觸犯5年以上有期徒刑的重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。為遏止毒品危害，警方也將全力聚焦打擊上游製、販、運等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在三樓查獲大麻種植場。（圖由警方提供）

    警方在三樓查獲大麻種植場。（圖由警方提供）

    警方查獲大麻植株81株、半成品大麻葉及LED燈、培養土等栽種工具。（圖由警方提供）

    警方查獲大麻植株81株、半成品大麻葉及LED燈、培養土等栽種工具。（圖由警方提供）

    警方訊後將李嫌依毒品罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    警方訊後將李嫌依毒品罪嫌送辦。（圖由警方提供）

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