司法界爆轉職潮 劍青檢改提解決方案

針對檢察改革一事，劍青檢改指出，本會自2017年推動檢察改革開始，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一、二審輪調歷練制度」，但優秀人才流動出現障礙，原因諸多，肇始從上而下的「萬年檢察長」等根源問題，以及重視升官重於辦案等文化積習問題。（資料照）

2022/02/21 10:39

〔記者錢利忠／台北報導〕近來科技業開高薪大舉挖角，國籍航空維修人力湧現轉職潮，引起各界關注，而不只科技業人才難尋，司法界同樣也面臨人才荒，高等檢察署為解決人力及人才流失難題，建請法務部立法設置檢察官助理等決議，但立法緩不濟急，不少優秀檢察官轉行當律師；由基層檢察官組成的劍青檢改今天呼籲，改善工作環境及完善人事改革才能留住人才。

劍青檢改聲明指出，為堅實改革並留住優秀人才，建議改善檢察工作環境，增加輔佐人力。我國檢察官案件負擔沉重，檢察官與輔佐人力（檢察事務官及書記官）僅約1比1.3，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才縱然願辦案，但人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考？

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劍青檢改指出，近來雙北地檢及桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至新人放棄報到等困境，北檢書記官缺額已達35人，新北檢及桃檢亦各缺少近30人，工作環境高度惡化。相較於法院配置充足的司法事務官、書記官及法官助理，中型以上規模的律師事務所也大多配置適足的法務助理及行政秘書，檢察機關不僅缺乏檢察官助理等配置，檢事官及書記官員額更是嚴重不足。面對外部龐大誘因，優秀人才自然掛冠求去。

劍青檢改表示，至盼行政院對於檢察機關的人力需求，包括配置檢察官助理，以及增加檢事官員額，均能儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀人才留任誘因。

另針對檢察改革一事，劍青檢改指出，本會自2017年推動檢察改革開始，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一、二審輪調歷練制度」，但優秀人才流動出現障礙，原因諸多，肇始從上而下的「萬年檢察長」等根源問題，以及重視升官重於辦案等文化積習問題。由於檢察長6年任期限制長年遭架空，造成中壯代有志者與舊二審整個卡在二審，而新二審的檢察官回任一審辦案缺乏配套，以及遴選外調行政執行署制度等缺失，形成檢察人才「只下不上」窘境。

劍青檢改主張，人事改革應堅定且整套思維，尤其應儘速解決「萬年檢察長」及外調辦事任期等問題，請法務部儘速確立檢察長任期制為終身6年，除特定地檢外，檢察長職涯限6年，加速優秀人員晉升流動。行政執行署之調辦事（及轉任）任期為2年，因業務需要至多可延1年，提供二審回任一審之轉向歷練機會；建立行政執行署調辦事（及轉任）公平透明之遴任機制及法制化，將歷練機會公平提供檢察人才報名；另包括檢察長遴選制度的公平透明及法制化等，藉整體改革方案，促進優秀人才拔擢、晉升與流動暢通。

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