服刑2年被戴綠帽當爸 前妻和小王判賠遮羞費

吳男被戴綠帽求償，高雄高分院判前妻和小王連帶賠償。（記者鮑建信攝）

2022/02/20 22:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓男子服刑期間，突然收到戶政機關公文，要他參加新生兒姓氏登記抽籤，始知被載綠帽，憤而向前妻魏女和小王楊男求償，高雄高分院判決2人應連帶賠償25萬元定讞。

據了解，吳男於2015年7月初結婚，1年多後因案入監，服刑2年多後，突然收到高雄市梓官戶政事務所公文，要他辦理2019年8月中旬出生的新生兒登記申請姓氏抽籤，始知被載綠帽，因而飽受精神折磨、身心俱疲，請求前妻魏女和小王楊男連帶賠償100萬元精神撫慰金。

請繼續往下閱讀...

楊男指稱，與魏女交往期間，根本不知道她有配偶，並認為求償過高﹔魏女則未出庭答辯，也未提出書狀作何聲明或陳述。

高雄地院開庭調查後，認為楊男與魏女在一起，的確不知道她已婚，並審酌兩造的經濟狀況、學歷等因素，僅魏女賠償25萬元。

吳男不服上訴，高雄高分院根據魏女和楊男對話，曾談及離婚等事宜，加上楊男20餘歲，應具有相當智識及社會經驗，當可輕易藉由查看魏女身分證件，確認是否離婚，因此改判他要負連帶賠償25萬元。

魏女懷楊男骨肉後，即於2019年2月初，與吳男達成離婚協議，可能想撇清關係，卻未想到會往前回溯，是在她婚姻關係期間發生婚外情，仍然要負賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法