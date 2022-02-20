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    酒駕遇路檢他停車翻身躲草叢 急call救兵但親友都喝醉

    警方上前追攔酒駕的李男。（記者王冠仁翻攝）

    警方上前追攔酒駕的李男。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/20 15:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕43歲李姓男子跟朋友喝酒後，酒後騎車回家，途中遇到警方酒測路檢點，他以為警方沒注意到，趁機將車輛棄置在路旁，還翻身躲進一旁的樹叢中。李躲藏期間，先後打給妻子跟親友前來救他，想不到大家也都有喝酒，無法前來；警方最終發現他，對他進行酒測，酒測值達0.18毫克，警方對他開罰。

    北投警分局表示，李男日前深夜10時許，酒後騎車由台北市大度路往淡水方向行駛，他途中發現前方有酒測路檢點，隨即故意放慢車速，趁其他機車前往路檢點受檢時，將機車停放路邊，隨後還翻身到一旁的關渡平原草叢中躲藏。

    不過，員警早就發現李男機車行蹤，見他機車忽然熄火、車燈熄滅，察覺有異隨即上前查看；他故意將機車掉頭，打算利用夜色掩護逆向離開，員警見狀將他攔下。

    李聲稱，他因為機車故障只好將車輛臨停在路邊，原本打電話給妻子跟親友想請他們前來載他，但他們也都有喝酒、無法前來。不過，員警研判就算他真的機車故障，也不需要逆向掉頭，研判他酒駕，隨即對他酒測，酒測為0.18毫克，員警也發動他的機車，發現機車根本沒有故障。

    李見謊言被拆穿，這才說自己稍早前在台北市公館附近跟朋友相約吃飯，席間他喝了一杯啤酒。

    警方說，李酒測值達0.18毫克，雖然沒有觸犯刑法，但已經違反道路交通管理處罰條例規定，員警依法開立罰單，並將機車查扣移置保管，李後續將面對1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰及吊扣其駕駛執照1至2年處分外，還應參加道路交通安全講習。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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