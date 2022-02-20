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    台中市警局人事異動 107名中階警官職務調整

    台中市警局107名中階警官職務調整，統一在23日（星期三）完成離、到職手續。（警方提供）

    台中市警局107名中階警官職務調整，統一在23日（星期三）完成離、到職手續。（警方提供）

    2022/02/20 12:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近進行一波幅度不小的人事調整，經參據品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，今公布107名名中階警官異動，其中包括外勤偵查隊長、派出所長及內勤組長等調整，統一在23日（星期三）完成離、到職手續，異動名單如下：

    一、隊長及組長部分：幼警察隊偵防組長李振榮、刑大偵五隊長朱政憲、刑大偵六隊長楊志源、刑大行政組長謝岳熹、刑大紀錄組長關勝男、刑大預防組長鐘劍貴、刑大勤務指揮中心主任游啟明、第五分局偵查隊長曾建富、大雅分局偵查隊長陳宗凱、東勢分局偵查隊長蔡宗熙、第二分局秘書室主任王國銘、第二分局交通組長許文居、第五分局交通組長謝志忠、大甲分局交通組長王貞惠、第五分局行政組長姚承伯、捷運警察隊行政組長王志權、大甲分局保安民防組長謝明宏。

    第三分局行政組長甘正德、大雅分局行政組長邱詩涵、清水分局督察組長曾裕景、和平分局督察組長莊瑞彬、太平分局保安民防組長林明韋、太平分局行政組長吳坤堂、太平分局秘書室主任張忠義、太平分局保防組長蕭建國、太平分局勤務指揮中心主任郭廷鍇、第二分局防治組長許天生、第二分局保防組長關念聞、清水分局勤務指揮中心主任劉興勝、清水分局保安民防組長蕭百修、大雅分局保防組長蘇孫鍾、大雅分局秘書室主任高梅芳。

    二、所長及警備隊長部分：第六分局西屯派出所長張勝記、第五分局松安派出所長林澤聰、第四分局黎明派出所長江明儒、烏日分局烏日派出所長李文競、烏日分局龍井分駐所長林柏豪、豐原分局頂街派出所長賴進忠、大甲分局警備隊長王宏明、大甲分局義里派出所長紀適華、大甲分局外埔分駐所長李有志、第一分局警備隊長黃文輝。

    豐原分局警備隊長游銘鋒、第六分局何安派出所長蕭登元、第二分局永興派出所長蔡易儒、大雅分局大雅派出所長賴克温、大雅分局馬岡派出所長林武傑、第五分局四平派出所長張元瑞、第五分局北屯派出所長麥建仁、豐原分局豐東派出所長廖敏男、大雅分局潭北派出所長莊昆穎、霧峰分局四德派出所長林冠宇、和平分局雙崎派出所長龔祖玉。

    台中市警局107名中階警官職務調整，統一在23日（星期三）完成離、到職手續。（警方提供）

    台中市警局107名中階警官職務調整，統一在23日（星期三）完成離、到職手續。（警方提供）

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