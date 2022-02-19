短裙妹被摸大腿渾然不覺 被叫醒看照片當場作噁

正妹搭捷運遭到隔壁色狼偷摸大腿。（資料照）

2022/02/19 18:12

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名短裙正妹2020年間搭乘捷運，因距離目的地還有一段時間，故在車廂內閉眼小寐，睡到一半突然被一名陌生女子叫醒看照片，正妹看到熟睡的自己，竟被坐在隔壁的謝姓男子摸大腿，當場作噁，堅持提告。新北地院日前依乘機猥褻罪判謝男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

前年11月間，正妹在新北市三重區捷運先嗇宮站搭上捷運，欲至捷運忠孝新生站，通勤期間閉目養神，突然感覺到大腿遭隔壁謝男碰觸，睜眼一看，謝男呈現闔眼狀態，她以為對方是睡著誤觸，不以為意，往旁邊移動一下繼續閉眼睡覺。

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又過了一段時間，突然有人拍肩，正妹睜開眼睛，發現站在前方女乘客表情嚴肅，給她看手機裡面的照片。正妹湊過頭過去閱覽，赫見照片主角是自己，遭到隔壁的謝男摸大腿猥褻。正義女乘客表示，謝男趁她熟睡不知抗拒，多次觸碰她的大腿，每次時間長達數十秒。正妹聽了當場作嘔，立刻保警處理。

謝男承認假睡覺真摸腿，表達悔意，希望正妹原諒，但雙方無法達成和解。

新北地院指出，謝男第一次碰觸女子，女子已有閃躲表達抗拒他人碰觸之意，沒想到謝男仍趁女子再度入睡後，持續碰觸其大腿，且其碰觸的狀況足以引起旁人察覺有異而喚醒女子，故謝男犯行已非性騷擾而已，而達猥褻地步。

雖然謝男未和被害女達成和解，不過承認犯行，主動前往醫療機構尋求心理診療協助，新北地院認為他有悔悟及改過之心，態度尚可，考量他無前科，判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

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