大龍峒國定古蹟祖厝淪槍毒倉庫 陳家後代聲押獲准

「陳悅記古宅」家族成員59歲陳姓男子，去年9月才遭查獲槍毒，之後竟將祖厝當作存放槍毒的倉庫；警方日前前往陳男祖厝搜索逮人，起獲上百槍彈及上千毒品。（記者闕敬倫翻攝）

2022/02/19 15:10

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市大龍峒國定古蹟「陳悅記古宅」家族成員59歲陳姓男子長期販賣軍火、毒品，去年9月才遭萬華警分局查獲槍毒，依法移送台北地檢署，之後為避免查緝竟異想天開，將祖厝當作存放槍毒的倉庫；內湖警分局日前會同中正二警分局、大同分局前往陳男祖厝搜索，起獲3把槍枝、上百顆子彈、上千包毒咖啡、11包海洛因及5包安非他命，警訊後依違反槍砲及毒品罪嫌移送法辦。

台北市警察局內湖分局日前接獲情資，得知大同區綽號「阿長」的陳姓男子涉嫌在大台北地區販賣槍彈及毒品，經長期跟監、蒐證，本月14日情人節當天與中正第二分局、大同分局共組專案小組，持票到延平北路四段「陳悅記古宅」逮捕陳男。

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在屋齡逾200年的古宅中，警方清查出金牛座PT915改造手槍2把、土耳其製925型自動手槍一把、改造手槍半成品一把、各式子彈311顆、總毛重3049公克的毒品咖啡包1089包、總毛重130公克的海洛因11包、總毛重37公克安非他命5包等不法證物。

據了解，陳家祖上曾出過3位舉人，古厝至今還有舉人旗桿，但陳家兄弟檔是近年道上知名軍火販，本次落網陳男的胞兄早在10年前，曾被警方查獲烏茲衝鋒槍，被判入監服刑，陳男後續接手哥哥毒品及軍火「事業」。

萬華警分局去年9月接獲線報，前往陳男大同區華亭街住處搜索拘提，移送台北地檢署複訊後，以10萬元交保；之後陳男為了躲避查緝，竟將槍枝改藏放在百年祖厝。

內湖警方偵訊後，將二度遭逮的「阿長」陳男依違反槍砲刀械彈藥管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢，由檢察官聲押獲准，陳嫌目前正在監所羈押。

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台北市警方內湖分局本月14日情人節當天，持票到延平北路四段逮捕「阿長」陳男，在逾200年的古宅中，清查出大批槍彈、毒品等不法證物。（記者闕敬倫翻攝）

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