雙胞胎幼子同一天受傷 家長控托嬰中心托育員「失控」傷子

雙胞胎哥哥的臉頰上有一道瘀青傷痕，父親質疑托育員「失控」踢桌子造成。（王父提供）

2022/02/19 15:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓市民今天向記者投訴，他委託中市一家私立托嬰中心，照顧1歲多的雙胞胎兒子，上週五（11日）卻雙雙受傷，他審視監視器，竟發現是托育員「故意」踢桌子，導致桌子撞到其子臉頰瘀青受傷，對此，該托嬰中心主任解釋說，托育員不是「故意」，是用腳挪動桌子，桌緣不慎撞到，他們已向家長致歉，雙方各說各話，中市政府社會局已經介入，但調查結果尚未出爐。

王父指控說，上週五雙胞胎兒子返家，兩人臉上都帶傷，他請求托嬰中心提供錄影畫面，托嬰中心百般推託，要他簽署一些文件，還規定不能錄影與翻拍照片，他才得以檢視錄影，卻見到當天中午，雙胞胎兒子的哥哥，用完午餐，站在桌子旁邊，老師（托育員）見到，卻刻意用腳踢桌子，哥哥站不穩，整個人往前傾倒，眼睛下方的臉頰處瘀青，「如果當下在往上一點，傷到眼睛怎麼辦？後果不堪設想」。

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王父認為，托育員是「失控」，故意、刻意為之，另一兒子（弟弟）臉部受傷，是爬樓梯上二樓時跌倒，托育員跟在後面，但手上拿滿物品（左手兩個書包、右手兩個睡袋、還有外套），當時沒有多餘的手可以保護小孩。

對此，該托嬰中心林姓主任說，主管機關設有審視監視器的規定，並非該中心推託，是規定就是如此，至於哥哥（雙胞胎長子）受傷之因，是當天托育員要收妥桌子，騰出空間讓受託嬰幼兒睡覺，托育員用腳挪動桌子，哥哥又靠近桌子，托育員沒有注意到，造成哥哥臉部撞傷，托育員當時立刻抱起哥哥冰敷，此事純屬意外，並非刻意為之。

林姓主任說，至於弟弟受傷之因，是當天下午等候家長帶回時，托育員抱著哥哥，弟弟跟其他嬰幼兒玩耍時撞到櫃子，她強調，都向王父等家屬解釋，也告誡用腳挪動桌子的托育員，這種作法不妥當，托育員絕非故意，王父建議櫃子等設施，應加裝防撞邊條，該中心都接受建議並改善，也向王父道歉，王父也願意繼續托嬰，社會局已調閱監視器，但尚無調查結果。

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