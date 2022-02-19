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    首頁　>　社會

    曾涉槍殺藥頭黑吃黑 出獄後搞槍毒利用情趣用品作掩護

    嫌犯曾俊榮。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯曾俊榮。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/19 09:53

    〔記者劉慶侯／台北報導〕2014年涉及槍殺藥頭黑吃黑案的男子曾俊榮，在假釋出獄後幹起持有毒品和改造槍械的勾當；台北市刑警大隊偵三隊經查緝，發現曾嫌居然利用3大箱情趣用品作掩護藏放槍械，當場被起獲4把改造手槍、14顆子彈、改造工具，及安非他命、大麻等毒品，依法移送地檢署偵辦。

    警方表示，2014年間，男子黃雍倫、馬彥霖忌妒藥頭陳暐傑持有大量K他命，便誆對方要買毒，暗中找來李崑銘、曾俊榮持槍搶毒，陳男反抗中遭李射中2槍死亡。2017年最高法院依強盜殺人等罪，判李無期徒刑，褫奪公權終身；黃、曾男依加重強盜罪，各判7年8月徒刑，馬依加重強盜罪判刑7年1月，全案確定。

    警方表示，40歲的曾嫌，近年獲假釋出獄後，仍靠父母接濟生活，在新北市新店區租屋居住，並利用網絡學習改槍知識，甚至還購買大批改槍工具，結果被台北市刑警大隊獲悉盯上。

    警方日前決定進行收網，一進入後屋內卻發現曾男正把4把改造手槍全部擺在桌上作「裝備保養」，警方當場將人壓制，並在3大箱情趣用品下搜出14顆子彈以及改造工具，並再搜出安非他命、大麻等毒品。

    警訊中，曾嫌供稱改造槍枝時間不長，才剛上網學習，並從網路上購買改槍工具以及道具槍練習，他還一度輕鬆的表示「可能只有1把會過（具有殺傷力）」，認為觸法性不嚴重。

    但警方隨後將4把槍枝迅速送往刑事局鑑驗，初步鑑驗結果卻是有3把槍都具有殺傷力，讓曾嫌當場傻眼。訊後槍砲、毒品等罪嫌將曾姓男子送辦。

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    警方查獲改造槍械半成品和工貝。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲改造槍械半成品和工貝。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍械和毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍械和毒品。（記者劉慶侯翻攝）

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