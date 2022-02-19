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    首頁　>　社會

    在客廳愛愛覺得怪怪的... 女驚覺男友偷拍「愛情動作片」

    許多民眾會在住處裝設簡易攝影機，利用手機即可瀏覽住家狀況，彭男卻拿來做為不法利用，被桃園地院判刑5月，此為示意圖。（資料照）

    許多民眾會在住處裝設簡易攝影機，利用手機即可瀏覽住家狀況，彭男卻拿來做為不法利用，被桃園地院判刑5月，此為示意圖。（資料照）

    2022/02/19 09:14

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龍潭區32歲彭姓男子，在自家客廳裝有小米攝影機，卻趁自己與女友發生性行為前，悄悄以手機APP打開鏡頭，2次偷拍與女友的性愛畫面，彭男女友察覺後擔心影片遭不法利用報案，警方持搜索票搜索彭男住處，查扣攝影機及手機等證物，彭男被依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處5月徒刑，扣案證物宣告沒收。

    彭男在住處2樓客廳裝有小米攝影機，在外可透過手機APP瀏覽家中狀況，他卻以此做為偷拍工具，趁自己與女友在發生性行為前，先行手機APP打開鏡頭、喬角度，拍下2人性愛畫面，女友察覺攝機鏡頭位置「怪怪的」，懷疑遭到彭男偷拍，報警並查扣手機、攝影機，從儲存的影像證明，彭男曾於2020年8月30日、9月18日兩度偷拍。

    彭男供稱，偷拍影像只是想供自己觀賞，攝影機平時固定對一個位置，需以人工操作或手機APP改變拍攝角度，機器裡放有記憶卡，除了電腦讀取，亦可利用手機APP檢視。

    桃園地院判決指出，彭男2次犯行有別、行為各異，應分論併罰，依2個無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處5月徒刑，另從攝影機操作方式及彭男供詞，可認手機是其犯行所用工具，因此將攝影機及手機一併宣告沒收，可上訴。

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