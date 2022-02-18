批高鐵回應性騷案避重就輕 范雲：將責任歸咎受害人

民進黨立委范雲（中）、A小姐（左）與婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）今舉行記者會，批評高鐵在內部性騷擾事件上處理不當，未盡到保護被害人的責任，甚至對被害人造成二度傷害。（記者謝君臨攝）

2022/02/18 21:38

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣高鐵公司爆發性騷擾疑雲，民進黨立委范雲今天與被害人A小姐共同舉行記者會，指控高鐵對於性騷擾決議反覆，造成二度傷害。高鐵則回應，相同事證卻有不同決議，為求慎重將再採複評。對此，范雲再發文說，遺憾高鐵的回應聲明避重就輕，缺乏實質內容，且將責任歸咎給受害者，並追問高鐵四大問題。

范雲接獲A小姐陳情，長期不斷遭同事B先生騷擾，甚至下班遭尾隨。A小姐向高鐵申訴後，公司決議性騷擾不成立，她再向台北市社會局申訴，判定成立，A小姐配合高鐵於內部提出二度申訴，性騷擾成立後高鐵卻突然修改規章，推翻已認定結果，不但再度對她造成傷害，也讓她覺得不受尊重、無所適從。

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高鐵回應指出，鑑於2次審議委員會根據相同事證分別做出「性騷擾」不成立及成立2種迥異決議，顯見案情認定容有疑義，為求慎重起見，決定再採「複評措施」，延聘外部專家參與複評審議，以充分確保決議公允適當，維護兩造權益；目前相關會議正積極籌備中，預計3月召開。

對此，范雲說，高鐵聲明內容仍然避重就輕，刻意以眾多細節來掩飾自己缺乏性平專業，不僅不願意對受害人造成的傷害表達歉意，還宣稱是「申訴人未能感受到公司保障員工用心」，將責任歸咎給受害者。

范雲向高鐵提出4問，首先，A小姐最初在公司內部提出性騷擾，人證、物證具備，社會局的獨立調查結果也判定性騷擾成立。若高鐵真如聲明所稱，「秉持毋枉毋縱、公平調查之原則處理」，當初為何會判定性騷擾不成立，僅用「不當行為」描述？據悉，高鐵過去每次調查全都是內部委員，對受害者真的公平？

其次，高鐵一直宣稱「性騷擾零容忍」政策，一旦性騷擾成立就會予以解僱。但是否因此反而變成「性騷擾『成立』零容忍」？否則，如何解釋為何過去3年內性騷擾申訴案全部不成立？包括證據確鑿的A小姐案，甚至在好不容易做出成立性騷擾成立決議後，高鐵卻又任意修改辦法，說要「複評」？

第三，高鐵聲明中還宣稱已採取立即糾正及補救措施，包含調整工作地點，讓行為人避免與A小姐接觸。但實際上，據了解，A小姐在上班時間內，還是會遇到行為人！高鐵真有認真看待受害者的處境，確實執行補救措施？

最後，高鐵臨時改變內規，針對已申訴成功、性騷擾成立的案子「溯及既往」，要求再被「複評」。這不僅不符程序正義，也對被害人造成三度傷害！高鐵有沒有要因為程序反覆，對A小姐表示一點歉意？整個過程，高鐵有依照性工法提供被害人需要的資源與協助？

「我自己曾是性騷擾受害者，相當佩服A小姐身為受僱員工，能有站出來的勇氣，面對內外壓力，指出公司在性騷擾事件處理上的問題」。范雲說，希望備受國人喜愛的高鐵公司，能夠勇於承認錯誤，面對問題，提供給所有員工一個安心的工作環境，才是幸福高鐵，不要辜負社會大眾對高鐵的期待！

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