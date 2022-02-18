為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法院修正民事裁判費機制 鼓勵撤回無益訴訟

    司法院修正民事訴訟法。（記者吳政峰攝）

    司法院修正民事訴訟法。（記者吳政峰攝）

    2022/02/18 19:55

    〔記者吳政峰／台北報導〕民事訴訟一審敗訴被告，在繳裁判費上訴二審期間，若遇到一審勝訴的原告撤回告訴，卻無法拿回裁判費，有失公平。司法院18日院會通過《民事訴訟法》及《民事訴訟法施行法》關於訴訟費用部分的修正草案，新增退還機制，鼓勵當事人撤回無益訴訟。

    司法院表示，本次修正草案主要在重新審視民事訴訟程序的訴訟費用制度，使訴訟標的價額核定及訴訟費用徵收、退還等相關規定更臻明確，以及案件撤回起訴後，當事人均得聲請退還部分裁判費，以鼓勵撤回無益訴訟，節省寶貴司法資源。

    現行制度下，一審敗訴的民事案件被告，不服判決，應繳交裁判費上訴，而在上訴期間，一審勝訴的原告若撤回告訴，被告所繳的裁判費一毛都拿不回來，有失公平。修正案改為，如果遇到這種狀況，被告可獲退還三分之二的裁判費。

    此外，司法院說明，目前裁判費是以訴訟標的價額的「本金」做為計算基礎，草案則改為「本金加孳息」，讓收費標準更公平。

    司法院指出，本次「民事訴訟法」共計增訂1條、修正15條，「民事訴訟法施行法」配合增訂3條、刪除1條、修正10條。修正重點包括：對核定訴訟標的價額的裁判提起抗告之相關程序、聲請或聲明事件及特定訴訟事件的裁判費徵收、上訴人於原告撤回起訴後得聲請退還裁判費等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發展間諜組織擬交二審管轄 司法院規劃設「國安專庭」
    2022/02/17 20:01

    發展間諜組織擬交二審管轄 司法院規劃設「國安專庭」
    勞動事件法實施2年 勞工提告案量暴增3000件
    2022/02/15 12:54

    勞動事件法實施2年 勞工提告案量暴增3000件

    藍線首席 【大同莊園3】正式公開
    「民眾對司法與犯罪防制」民調信任度上升 司院：司改獲成效
    2022/02/14 22:08

    「民眾對司法與犯罪防制」民調信任度上升 司院：司改獲成效
    法院院長出手提升法官判決品質 司法院：捍衛審判獨立
    2022/02/12 20:24

    法院院長出手提升法官判決品質 司法院：捍衛審判獨立

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播