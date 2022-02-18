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    毒販駕車人行道「瞇一下」 遭警吵醒竟將他撞傷

    王男因擔心持毒被警方發現，竟開車拖行員警，導致員警雙腳擦挫傷。彰化地院審理依照妨害公務罪判處6月徒刑。（記者陳冠備攝）

    王男因擔心持毒被警方發現，竟開車拖行員警，導致員警雙腳擦挫傷。彰化地院審理依照妨害公務罪判處6月徒刑。（記者陳冠備攝）

    2022/02/18 19:26

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王姓男子駕車時昏昏欲睡，便停在人行道上睡覺，警察於是上前叫醒，王男見到警察，嚇得心虛車上毒品被發現，竟直接加速駛離，導致林姓警員遭夾住拖行，造成身體多處擦挫傷等，直到另名員警衝上前，拔掉鑰匙熄火才化解更嚴重意外，王男事後依妨害公務罪遭法辦，但法官審理時認為，王男是為躲避追緝才襲警，情節並不特別嚴重，處其刑最低刑6月，可易科罰金。對此員林警方表示，尊重司法。

    判決書指出，2021年10月27日，王男（有毒品前科）駕駛自小客車行經員林市員林大道某路段時突然感到睡意，竟直接將車輛停在人行道睡覺，民眾見狀報警，員林警分局林厝派出所警員林瑞祥、林政穎到場後準備取締，因見駕駛座車門未關，於是探身叫醒王男。

    王男驚醒見到警察，擔心車上毒品被發現，竟未等員警完全離開車身，便立即發動引擎倒車駛離現場，該員警因此被拖行，導致兩隻腳受有擦挫傷等，另名員警見狀，趕緊打開副駕車門，跳進去拔下汽車鑰匙才熄火，隨後將王男逮捕。

    王男坦承持毒（另案偵辦），但非故意襲警。彰化地院審理，認為王男當下犯行是為躲避查緝，但其所為相較其他類似案件並無特別嚴重，不需因此加重刑度，但審酌，王男面對警方執行公務時加速逃逸，藐視公權力，因此量處其刑。

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