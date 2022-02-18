居家檢疫趴趴跑被罰20萬 拒繳男子愛車慘被拍賣

李男居家檢疫趴趴跑，又拒繳20萬罰鍰，且一再違背承諾，愛車慘被拍賣。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/18 18:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子應居家檢疫，卻兩度趴趴跑，被台中市政府衛生局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困並振興特別條例》，裁罰共20萬元，他不繳納，去年2月移送行政執行署台中分署執行，分署人員於李男住處旁，查扣1輛國瑞TOYOTA汽車，是2012年出廠，李男雖以願意分期付款等說法，想解除此車被拍賣下場，但卻又多次違背承諾，沒有繳錢，一再食言而肥，台中分署於本月15日拍賣得款21萬餘元，足以受償此罰鍰，剩餘再退給李男。

台中分署指出，李男不繳20萬罰鍰後，去年2月該分署執行官帶領「執行滯欠防疫案件罰鍰專案」書記官及執行員，至李男於中市西屯區住所地現場執行，李男當下表示，將於翌日至台中分署辦理分期繳納，但次日並未前往，台中分署數次打電話聯繫他，都轉接語音信箱，只能動用強力執行作為，不過，想扣押他的金融機構存款與保險，卻無所獲，卻查出李男名下有2輛車，分別為2012及2013年出場的國瑞汽車。

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該分署數次至李男住所附近執行，終於在去年4月，於李男住家附近發現2012年份的車，即請警方協助查封，將車拖回保管，並以書面告知李男，儘速清償避免車輛被拍賣，李男家人接獲通知後，卻告知李男於去年3月再度出國，希望台中分署能從寬處理。

台中分署請家人再轉知李男，李男原本表示願意辦分期繳納，卻未履行，電話聯繫又置之不理，如再不清償，台中分署只能依法執行，台中分署去年11月24日張貼拍賣公告，並依法通知李男，李男本月上旬，突然打電話說，願意一次繳清，不料，卻仍未兌現承諾，台中分署打電話給李男又轉接語音信箱，拍賣期日當天（2月15日）李男又來電說，希望台中分署同意他先繳納半數罰鍰，先停止拍賣，台中分署不同意，此車當天以21萬6000元拍定，全案落幕。

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