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    最美性博士許藍方爆偷吃人夫挨告 男主角與妻一起出庭

    「最美性博士」許藍方介入已婚醫師康鈞尉（右）家庭，遭康妻（左）求償300萬元，康鈞尉夫妻今天一同到庭。（記者溫于德攝）

    「最美性博士」許藍方介入已婚醫師康鈞尉（右）家庭，遭康妻（左）求償300萬元，康鈞尉夫妻今天一同到庭。（記者溫于德攝）

    2022/02/18 17:30

    〔記者溫于德／台北報導〕「最美性博士」許藍方介入已婚醫師康鈞尉家庭，遭康妻求償300萬元，台北地院今天下午開庭調解，許藍方委託律師到庭，康鈞尉夫妻則一同現身，但全案涉及個人隱私無關公眾，並未開放旁聽，康妻庭後簡短表示，今天開庭的目的是為了調解，夫妻隨後一起離開法院。

    據悉，康妻要求許藍方賠償300萬元的條件不變，而康妻同意協商的前提是許藍方必須公開承認婚外情，但許藍方並未回應。至於下午調解庭，康鈞尉夫妻一同出庭，由法官先單獨對康妻談話半小時，才請許藍方的律師入庭。康妻庭後簡短表示，已將證據交給法院，也尊重法官判斷，其餘不便對外說明，交給律師處理。

    現年37歲的許藍方，被媒體爆出與台安醫院復健科名醫、同時也是她的大學學長康鈞尉曖昧。前年11月，康妻在丈夫電腦發現2人鹹濕對話，許女還傳送露乳溝照片給康鈞尉，且許藍方收到律師函要求公開承認婚外情後，也未回應，故遭康妻正式提告求償300萬元精神慰撫金。

    然而，許藍方否認介入家庭，發聲明強調，經律師查核對方提出的所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、時、地、照片等，與媒體所提的內容大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，更指控媒體登出的LINE訊息是用合成示意，對她極為不公。

    但康鈞尉在個人臉書力挺妻子，發文承認前年9月至11月外遇，且他身為先生及父親，卻未保護家庭，使太太陷入痛苦不堪局面，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」，文末，康男也表達尊重太太後續所有決定。

    許藍方（見圖）委託律師到庭。（資料照）

    許藍方（見圖）委託律師到庭。（資料照）

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