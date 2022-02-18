「丟丟妹」停播真相是父親賭場遭搶千萬？ 警方說話了

彰化和美警分局針對伸港家庭聚賭遭人持槍搶劫一案出面說明。（資料照）

2022/02/18 10:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人氣嚇嚇叫的直播拍賣主「丟丟妹」李明珊，日前曾宣布無限期停播，後又火速復播，卻被網友爆料疑似是其父開賭場被搶千萬元；對此，彰化縣和美警分局透露，大年初四在伸港鄉發生民宅聚賭遭人持槍搶劫案件，遭搶的是「丟丟妹」叔叔，遭搶金額將近100萬元，已鎖定特定對象偵辦中。

和美警分局和美分局副分局長詹廷育表示，這起案件發生在大年初四晚上，警方主動獲知就馬上調閱相關資料，並報請彰化地檢署指揮偵辦，目前已鎖定特定對象，積極偵辦中，至於犯案動機仍在深入調查中。

請繼續往下閱讀...

警方透露，這起伸港民宅聚賭遭搶案件，並非職業賭場，而是年節期間的親朋好友來到自宅聚賭，被搶的是「丟丟妹」的叔叔，而不是「丟丟妹」的父親，遭搶金額也不是外傳的千萬元，而是大約將近100萬元。

不過，許多人質疑為何家庭聚賭會引來搶匪覬覦，甚至被人持槍搶劫？警方對此表示，這起搶案到底是債務糾紛，還是與人結怨，或是錢財引來危機，都有待進一步調查了解；至於搶匪所持槍枝到底是不是真槍，也有待深入偵查。

地方人士指出，「丟丟妹」的父親以經營海產買賣為業，在網路拍賣開始盛行後，家族轉入網路拍賣，由於「丟丟妹」長相俏麗，拍賣手法活潑生動，因此，「丟丟妹」就北上成為直播拍賣主，以經營網拍海產為業。

相關新聞請見

網曝丟丟妹「停播真相」！ 父開賭場遭搶、千萬現金被搜刮

「丟丟妹」父親在彰化伸港經營海產買賣，「丟丟妹」叫賣手法活潑北上成為直播主。（取自丟丟妹臉書）

彰化和美警分局副分局長詹廷育針對伸港家庭聚賭遭人持槍搶劫一案出面說明。（記者劉曉欣翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法