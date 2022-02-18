「丟丟妹」停播真相是父親賭場遭搶千萬？ 警方說話了
2022/02/18 10:59
〔記者劉曉欣／彰化報導〕人氣嚇嚇叫的直播拍賣主「丟丟妹」李明珊，日前曾宣布無限期停播，後又火速復播，卻被網友爆料疑似是其父開賭場被搶千萬元；對此，彰化縣和美警分局透露，大年初四在伸港鄉發生民宅聚賭遭人持槍搶劫案件，遭搶的是「丟丟妹」叔叔，遭搶金額將近100萬元，已鎖定特定對象偵辦中。
和美警分局和美分局副分局長詹廷育表示，這起案件發生在大年初四晚上，警方主動獲知就馬上調閱相關資料，並報請彰化地檢署指揮偵辦，目前已鎖定特定對象，積極偵辦中，至於犯案動機仍在深入調查中。
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警方透露，這起伸港民宅聚賭遭搶案件，並非職業賭場，而是年節期間的親朋好友來到自宅聚賭，被搶的是「丟丟妹」的叔叔，而不是「丟丟妹」的父親，遭搶金額也不是外傳的千萬元，而是大約將近100萬元。
不過，許多人質疑為何家庭聚賭會引來搶匪覬覦，甚至被人持槍搶劫？警方對此表示，這起搶案到底是債務糾紛，還是與人結怨，或是錢財引來危機，都有待進一步調查了解；至於搶匪所持槍枝到底是不是真槍，也有待深入偵查。
地方人士指出，「丟丟妹」的父親以經營海產買賣為業，在網路拍賣開始盛行後，家族轉入網路拍賣，由於「丟丟妹」長相俏麗，拍賣手法活潑生動，因此，「丟丟妹」就北上成為直播拍賣主，以經營網拍海產為業。