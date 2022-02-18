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    抓毒蟲意外發現他「老婆」怪怪的 警方：第一次被嫌犯感謝

    警方發現王姓男子的「老婆」可能根本是男人扮成的，讓王男驚醒自己被騙。（警方提供）

    警方發現王姓男子的「老婆」可能根本是男人扮成的，讓王男驚醒自己被騙。（警方提供）

    2022/02/18 05:58

    〔記者王捷／台南報導〕王姓男子涉毒品案被逮，警方發現他急著想跟「老婆」打訊息，懷疑這「老婆」不單純，王男辯駁，他在交友軟體上遇到「小紫」後兩人以「老公」、「老婆」相稱，兩人是純情關係，根本沒見面，「老婆」還鼓勵他到網路平台投資，但是當他要拿利潤時「客服」拿不出來，警方戳破這是投資騙局，說不定「老婆」還不是女性，是詐騙集團的男成員假扮，這時王男如夢初醒，感謝警方替他省下28萬元，以後被抓到毒品一定好好配合警方。

    50多歲的王男有多項毒品的犯罪紀錄，警方從一件毒品案中追到他，因此持拘票去逮捕王男，並扣留他犯罪用的手機，不過王男被扣了手機以後很緊張，他急著向警方告知，擔心「老婆」在等他回訊息，警方懷疑這個「老婆」可能也跟毒品案相關，起初告訴他會通知他法定的親屬，但王男卻很純情的說，兩人是網友，都沒見過面，雙方都有交往的意思，而且「老婆」還鼓勵他投資，他只投入一萬元資金，沒到一個月就獲利百萬。

    警方一聽到王男的說法，認為這是詐騙集團的投資騙局，但王男不相信，他願意在警方面前與「老婆」聊天，而且「老婆」不是壞人，一定願意到派出所跟他見面，結果不出警方所料，「老婆」不但沒到派出所，還繼續鼓勵王男投資，且強調因為是這個投資相當隱密，不能讓警方知道，這些說法完全在警方的預料中，王男這時才深受打擊，發現自己上當，還好他準備了28萬，還沒有投入。

    警方在王男身上找到海洛因的吸食工具，由於裡面還有毒品殘渣，所以將他依毒品罪移送，王男在移送前再次感謝警方替他省下一筆錢，並且答應他如果下次再被抓到，一定會好好配合警方。

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