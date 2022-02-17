涉詐領助理費889萬 國民黨前基隆議員韓良圻100萬交保

前基隆市議員韓良圻100萬元交保。（記者林嘉東攝）

2022/02/17 18:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕國民黨籍前基隆市議員韓良圻利用人頭詐領889萬餘元助理費等案，基隆地檢署今天上午依貪污治罪條例「利用職務上機會詐領財物罪」等罪嫌起訴，全案下午移審地院，法院召開接押庭，傍晚諭知韓良圻100萬元交保。

韓良圻兒子、現任市議員韓世昱獲知法院裁定出爐，20多分鐘就帶來100萬元，替父親辦妥交保手續。

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韓良圻獲交保後說，他很可憐，在裡面無法定期回診，手腳因血液循環不好都發冷；出去後，盡快找醫師醫治他血液循環不好的問題。

起訴書指出，韓良圻擔任基隆市議會第14屆至第18屆信義區議員，連任5屆長達20年，3年前改推兒子韓世昱接棒，韓世昱也當選。

韓良圻擔任議員期間，並未實際聘任助理，而是找來簡姓人頭與楊姓乾兒子，詐領議員助理費，累計長年詐領月薪、春節慰勞金達889萬7109元。

韓良圻另被檢舉趁某建商在信義區闢新建案時，藉施工期間造成路面泥水溢流爭議，向建商索賄80萬元，另指示兒子韓世昱向建商索討8萬元印春聯，檢方查無2人藉勢藉端事證，認定2人未構成貪污治罪條例第4條藉勢藉端索賄罪。

韓世昱向建商索討8萬元印春聯部分，檢方查出，韓良圻指示大兒子韓東叡作假帳、假發票，將韓良圻與韓東叡依違反商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳」罪嫌起訴。

檢方趕在韓良圻羈押屆滿4個月前，今天將全案偵結起訴，下午即備妥相關卷證，移審至基隆地院，地院接押庭下午召開，5點半諭知韓良圻100萬元交保。

韓良圻兒子、現任基隆市議員韓世昱帶來100萬元，替父親辦理交保。（記者林嘉東攝）

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