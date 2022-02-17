涉貪調查官徐宿良延押2個月 扣押名車將變賣

調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良（右），涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品狠撈1.68億元。（資料照）

2022/02/17 16:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕調查局航基站前機動組長徐宿良被控盜賣查扣毒品、不法所得1.68億元，被桃園地檢署依貪污罪嫌起訴，桃園地院合議庭今天下午續開庭，羅列近200項證物清單，討論提前變賣並詢問徐的意見，其中，2輛被扣押的賓士名車、馬自達車輛，合議庭考量此案被告人數眾多、卷證資料龐雜，非短時間得以終結，避免車輛長期未發動，有損壞及價值減損之虞，日前已裁定囑託民事執行處代為執行變賣。

徐宿良夫妻檔在案發時被扣押滿屋子的精品，除了已裁定變賣的賓士車、馬自達，還有各式名牌包、手飾、鞋子、手錶等精品，徐案今天下午再開庭，合議庭羅列近200項扣押證物清單，討論提前變賣，也讓徐替小孩買的模型曝光，包含電影角色薩諾斯、鋼鐵人、蜘蛛人、浩克、金鋼狼、哥吉拉等。

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此外，徐羈押期將於2月28日屆滿，桃園地院今天另開延押庭，徐對羈押理由、必要性均無意見，委任律師則以徐羈押至今將滿1年，相關證物已確保、名下財產全被扣押，徐亦坦承犯行等理由，請求合議庭給予交保機會；公訴檢察官則以羈押理由、必要性都未消失，建請合議庭依法延押。

合議庭經評議後，認為徐的羈押理由及必要性仍存在，裁定自3月1日起延押2個月，可抗告，徐宿良隨即被還押看守所。

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調查官徐宿良延押2個月，扣押名車將被變賣。（資料照）

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