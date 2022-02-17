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    跟警察合夥做生意欠百萬 債務轉讓黑幫、他被押到工廠毆打

    中山分局不護短將王員送辦。（資料照）

    中山分局不護短將王員送辦。（資料照）

    2022/02/17 15:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕丁姓男子與北市警王姓警員、王妻三人一起合夥做生意，但丁事後自立門戶做娃娃機生意，因欠缺資金於是向王、王妻借貸1百萬元；不過，丁事後無法償還，王於是將債務轉讓給資產公司，資產公司再轉讓給黑幫。除夕當晚，丁被黑幫成員押往工廠囚禁凌虐，他獲釋後隨即報警；警方查出來龍去脈，主動將他依教唆、妨害自由罪嫌送辦，後續也將配合調查、絕不護短。

    據了解，這名王姓警員在北市警中山分局勤務指揮中心任職，其從警資歷已有20多年。

    警方調查，丁姓男子早期透過朋友輾轉認識王員，他與王、王妻曾一起合夥做生意。2019年時娃娃機商機火熱，丁於是自立門戶從事娃娃機店經營，但他因欠缺資金，於是向昔日「生意夥伴」借來1百萬元。

    不過，娃娃機風潮退燒迅速，丁不僅沒有賺到錢，連向王、王妻借來的1百萬元也無力償還；丁起先還與王、王妻談妥合資「放款生意」來還債，由王妻出錢、丁負責處理借款事項，但這筆生意依然做不起來。王向丁討債不成，於是將前後共185萬元的債務轉讓給資產公司，資產公司又輾轉轉讓給有四海幫背景的黑幫成員。

    黑幫成員為了向丁討債，派員尾隨埋伏，在除夕夜當天丁被7名惡煞由新北三重強押上車，一路帶到八里一處工廠；惡煞以討債為由，輪番拿熱熔膠條毆打丁。丁被囚禁1天後獲釋，他隨即到台北市某派出所報警並前往醫院驗傷。

    警方追查發現內情，中山分局不護短，隨即將王員依教唆、妨害自由等罪嫌送辦，同時也掌握涉嫌將丁強押、毆打的34歲劉姓男子等人，正深入追查。

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