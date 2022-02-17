孫大千兒子缺課率太高 2師傳訊要爆料媒體挨告被起訴

前立委孫大千。（資料照）

2022/02/17 12:20

〔記者錢利忠／台北報導〕前立委孫大千就讀國中的兒子因缺席率太高，學校黃姓女輔導主任及他校的高姓男教師疑求好心切，竟涉嫌傳訊息「告誡」孫大千夫婦，指兒子不來上課恐被媒體爆料，事後張大千夫婦控告黃女及高男恐嚇；台北地檢署考量2名師長涉嫌以危害他人名譽的方式，逼迫張大千的兒子上課，今天將2名師長起訴。

至於2名師長被控違反個人資料保護法及恐嚇取財的部分，檢方則認為罪證不足，此部分予以不起訴。據了解，涉案師長事發後除了被學校記過之外，還分別遭張大千夫婦提出刑、民事告訴。關於民事部分，台北地院去年3月判黃女須賠償20萬元，目前則由二審審理中。

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檢方調查，孫大千兒子於2019年間進入北市某國中就學，卻疑因不習慣校園生活等諸多私人原因，頻頻缺課，黃姓主任得知後介入輔導，還專程從校外找來高姓教師幫其進行「課後輔導」，未料成效不彰，自2020年2月開始，孫大千的兒子又開始頻繁請假。

2020年4月，黃女即開始傳訊息給孫大千夫婦及其兒子，指其兒子若持續缺課，高姓男教師可能會向媒體爆料此事，此舉引來孫大千夫婦的不滿，師生關係頓時陷入冰點。

事後孫大千除了向學校投訴之外，另對黃女及高男2人提告；孫大千妻子及兒子，也針對黃女、高男傳訊要求其「贊助」課後輔導經費一事，怒控2人傳4封簡訊，涉及恐嚇取財；此部分檢方認為罪證不足，先前已予以不起訴，高檢署發回續查後，檢方仍認為2名師長傳訊息的目的，只是希望孩子的到課率能恢復正常，與課後輔導經費無關，不構成恐嚇取財。

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