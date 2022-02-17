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    替醫師從中國地下匯兌換錢回台 老董吸金1750萬人民幣起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/02/17 12:29

    〔記者王定傳／新北報導〕新加坡商萬能國際控股公司單姓董事長，2019年6月起，涉嫌夥同擔任保險經紀人的涂姓男子，幫在中國執業的台灣整形外科或醫美醫師進行地下匯兌，把約280萬元人民幣換成新台幣，另又推出只要先給人民幣，待2、3個月後再回新台幣，即可享有年利率高於50％的匯兌優惠專案，吸金約1750萬人民幣，新北地檢署今依違反銀行法將2人起訴。

    檢方調查，單姓男子當時是萬能國際控股公司董事長，亦為僑外資台灣萬饒精緻農業有限公司（已解散）及香港商金山資本產業有限公司的負責人，涂男則是好醫靠股份有限公司實際負責人。

    檢方調查，2人從2019年6月起涉嫌共組地下匯兌集團，利用涂男擔任保險經紀人，販售醫療責任險，得以持有醫師聯絡資料機會，獲知在中國執業的許多整形外科或醫美醫師，亟需透過管道把酬金匯回台灣，由單男提供資金，涂男則利用Whatsapp或微信等通訊軟體，向醫師招攬換匯，替8名醫師匯兌合計約280萬元人民幣。

    檢方調查，單男因另有資金需求，與涂男合作推出匯兌方案，約定只是先給人民幣，待2、3個月後再換回新台幣，承諾給4.3252至5.15優於市場的匯率，有13名醫師參與，換算起來，年利率最低50.59％，最高高達102.40％，後因發生遲延償還匯兌款項情形而被告；2人自白犯行，檢方今依違反銀行法中的「非法經營國內外匯兌及收受存款業務」罪嫌起訴。

    2人另被控未將部分款項交還給匯兌人，涉詐欺取財罪，但檢方認為，醫師是因購買醫療責任險或透過同行介紹而與涂男進行換匯，他們匯兌時對涂男的工作及經濟有一定知悉，應已審酌對方資格、能力、信用，並評估可能的損益及未履約風險才進行匯兌，他們有無陷於錯誤情形，仍有疑問。

    檢方並認為，涂男在醫師繳付人民幣時，就有開立本票給部分醫師以供擔保，後續，涂、單2人有簽立還款協議書、債權憑證及邀請醫師進行還款協商行為，遂認為本案難僅因2人遲延償還匯兌款項，就有詐欺犯意。

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