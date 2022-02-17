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    留回憶！母喪鬱卒開槍洩憤 槍毒犯自戕前要求前妻與小女友3P

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處宮廟16日遭人連開11槍，警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/17 11:38

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重驚傳46歲槍毒犯陳昆昇到宮廟連開11槍，逃亡新莊的摩鐵與小他22歲鄭姓女友會合，警方查出，陳嫌的母親15日告別式，疑因心情低落，又怨恨該宮廟成員積欠他債務憤而開槍，他與女友在摩鐵中，找來林姓前妻3P遭拒，疑早有尋死念頭，後遇警方圍捕，最終釀成拒捕開槍自戕悲劇。

    警方還原現場狀況，緝捕嫌犯陳昆昇過程遭抗拒，陳嫌掏槍瞄向追擊的兩名幹員，警匪追逐、對峙之際，陳嫌在超商外牆角落舉槍自戕，當場無生命徵象，送醫仍不治。

    據了解，槍手陳昆昇與39歲林姓前妻離婚近2年，前妻指稱，他接獲陳嫌通知，到摩鐵商量扶養權事宜，未料到場後陳嫌竟要求跟她和鄭女3P，她憤而拒絕衝出摩鐵，陳嫌也追出未遇，聯繫陳姓同夥開車接應，但不久就釀成自戕悲劇。

    另據透露，陳嫌離婚後交往鄭姓小女友，鄭女也曾到陳家居住兩週，但對於陳嫌提出3P要求，仍無法接受。

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