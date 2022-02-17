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    女搭扶梯、男上廁所要小心！「攝」狼捷運站犯案地點因性別不同

    根據台北捷運警察隊統計資料顯示，偷拍色狼喜歡在搭乘手扶電梯時拍攝女性裙底風光，至於男性被害者則是在廁所被拍褲檔大鵰。示意圖。（資料照）

    根據台北捷運警察隊統計資料顯示，偷拍色狼喜歡在搭乘手扶電梯時拍攝女性裙底風光，至於男性被害者則是在廁所被拍褲檔大鵰。示意圖。（資料照）

    2022/02/17 10:06

    〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北捷運警察隊統計資料顯示，偷拍色狼喜歡在搭乘手扶電梯時拍攝女性裙底風光，至於男性被害者則是在廁所被拍褲檔大鵰。

    捷運警察隊表示，去年12月初，有名男性被害人在南京三民捷運站男廁間如廁時，發現從廁所門縫伸出一支手機，當下立即喝止並開門查看，見犯嫌轉身離開的背影，男子待如廁完後，立即報警處理。

    案經捷警隊調閱監視器發現，犯嫌竟是直接蹲在廁所外，將手機從門縫伸入偷拍被害人如廁，從蹲下到逃逸，犯案過程不到10秒就被發現，幸好當時被害人第一時間選擇勇敢求助報警，警方才能迅速查緝到王姓犯嫌到案依法嚴辦。

    據捷警隊調查統計，110年在捷運系統內發生的妨害秘密案件總計44件，約佔捷運系統內刑案比例的16%。捷警隊意外發現捷運站內發生的此類案件，喜好偷拍女性的犯案地點通常位於捷運手扶梯，而喜好偷拍男性的犯案地點則通常位於男廁內，犯案手法均是以手機竊錄他人隱私部位。

    警方表示，至於偷拍案類被害族群雖然仍以女性居多，但男性如廁遭到偷拍亦不算罕有。

    捷警隊表示，隨著近年來性別教育的落實，報案人的報案意願也隨之增加，捷運警察隊特別呼籲，凡無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，均已觸犯刑法妨害秘密罪行，民眾均可立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方將立即到場協助。

    110年在捷運系統內發生的妨害秘密案件總計44件，約佔捷運系統內刑案比例的16%。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

    110年在捷運系統內發生的妨害秘密案件總計44件，約佔捷運系統內刑案比例的16%。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

    小心身邊偷拍狼。（記者劉慶侯翻攝）

    小心身邊偷拍狼。（記者劉慶侯翻攝）

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