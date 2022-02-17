高雄警喬裝恩客突擊 半套店4對男女「連結」一半軟掉

高雄護膚館暗藏春色，警喬裝男客查緝，查獲半套店。（民眾提供）

2022/02/17 09:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市疫情持續緊繃，為避免違法性交易造成防疫破口，警方持續針對轄內高風險場所強化查緝力道，主動出擊斬斷違法的「人與人連結」，前金區一家護膚會館暗藏春色，員警獲報喬裝男客，再控制櫃台，一舉查獲4對男女進行半套交易，現場另有3名女服務生完成交易休息，也一併帶回調查，7女4男坦承不諱，警方今天依違反社維法函送法辦。

新興分局今指出，日前警方接獲情資，在中華三路某護膚會館疑有違法從事色情性交易，警方連日探訪蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，前晚由員警先喬裝消費顧客進入，見時機成熟出示證件表明身分，現場共計查獲林女、賴女等7名女子，從30歲到46歲都有，另帶回林男、邱男等4名男客調查。

請繼續往下閱讀...

員警喬裝男客表示第一次消費，待女服務生介紹半套服務及店家特色時，另一組員警衝入一樓櫃台控制場面，令工作人員不要妄動，立刻把警示鈴和鐵門遙控器查扣，一舉查獲正在半套交易的4對男女。

警方調查，該店負責人邱男（30歲）以1800元媒介女服務生提供半套性交易服務，並每次性交易抽成900元，全案共計查扣現場營業所得新台幣19200元、電磁門、臨檢燈遙控器、智慧型手機4支、店鋪帳冊等證物，另7名女服務生與4名男客依社會秩序維護法函送地方法院簡易庭裁處，負責人邱男依刑法妨害風化罪現行案逮捕，訊後移送高雄地檢署接續偵辦。

分局長古瑞麟表示，在疫情嚴峻之時，任何人都不應抱持僥倖心態，警方持續針對轄內特定行業等高風險場所，加強臨檢及防疫稽查工作，以防堵不法業者有掛羊頭賣狗肉情形，避免色情交易成為疫情散播途徑，防範病毒再次死灰復燃，全力守護治安與市民健康。

7女4男被依違反社維法函送法辦。（民眾提供）

警喬裝男客查緝，先控制一樓櫃台，查扣店家警示鈴和鐵門遙控器。（民眾提供）

警喬裝男客查緝，先控制一樓櫃台，查扣店家警示鈴和鐵門遙控器。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法