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    2/16 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

    今晚（2月16日）開獎的第111000040期今彩539頭獎開出1注，由新北市新店區建國路96號「富貴財神投注站」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、Google地圖，本報合成）

    今晚（2月16日）開獎的第111000040期今彩539頭獎開出1注，由新北市新店區建國路96號「富貴財神投注站」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、Google地圖，本報合成）

    2022/02/16 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月16日）開獎的第111000040期今彩539頭獎開出1注，由新北市新店區建國路96號「富貴財神投注站」開出；第111000040期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000040期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、07、08、09、12、13、14、17、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共225注中獎，每注可得500元；肆獎共1915注中獎，每注可得100元。

    第111000040期今彩539中獎號碼為「05、16、22、23、30」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共271注中獎，每注可得2萬元；參獎共9736注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬1588注中獎，每注可得50元。

    第111000040期39樂合彩中獎號碼為「05、16、22、23、30」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共444注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2948注中獎，每注可得1125元。

    第111000040期3星彩中獎號碼為「087」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000040期4星彩中獎號碼為「4193」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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