等行人過馬路被後車按喇叭 駕駛回頭罵三字經挨罰5千

為了等行人過馬路，趙姓女駕駛被後車按喇叭，搖下車窗，朝車後胡罵「三字經」。基隆地院被罰依觸犯公然侮辱罪判罰5000元。（記者林嘉東攝）

2022/02/16 14:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕開車被按喇叭千萬要沉住氣！

趙姓女子駕車行經路口時，為了禮讓人行道上行人，未及時起步行駛，被後方不耐久候的胡姓駕駛按喇叭催趕，引發趙女不滿，探出駕駛座窗外，回頭罵胡「三字經」，被後車行車紀錄器拍下。基隆地院近日審結依觸犯公然侮辱罪判罰趙女5000元。

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判決指出，39歲趙姓女子去年8月間某日上午11時許，駕車行經基隆市信義區義七路與信一路交岔路口，欲左轉信一路時遇到紅燈。

路口號誌轉為綠燈時，趙女見行人正在穿越行人穿越道，未及時起步行駛，停在趙女後方的胡男見狀不耐久候，鳴按喇叭催趕趙女快開車，引爆行車糾紛。

趙女不爽被胡按喇叭，搖下車窗，朝車子後方的胡男辱罵三字經，再嗆胡「叭三小」，過程被胡男車上行車紀錄器拍下。

胡男不甘被罵報警，雙方把車停在路旁等候警方時，趙女再飆罵胡男五字經、「不要臉」。

檢方調查後，依胡男提供行車紀錄器拍到的畫面，將趙女依涉犯公然侮辱罪起訴。

法院審理時，趙女坦承罵胡，法院審酌趙女遇行車糾紛，不以理性和平方式解決紛爭，以三字經等語罵胡，使胡名譽及社會評價受損，判罰趙女5000元。

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