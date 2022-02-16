為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    等行人過馬路被後車按喇叭 駕駛回頭罵三字經挨罰5千

    為了等行人過馬路，趙姓女駕駛被後車按喇叭，搖下車窗，朝車後胡罵「三字經」。基隆地院被罰依觸犯公然侮辱罪判罰5000元。（記者林嘉東攝）

    為了等行人過馬路，趙姓女駕駛被後車按喇叭，搖下車窗，朝車後胡罵「三字經」。基隆地院被罰依觸犯公然侮辱罪判罰5000元。（記者林嘉東攝）

    2022/02/16 14:21

    〔記者林嘉東／基隆報導〕開車被按喇叭千萬要沉住氣！

    趙姓女子駕車行經路口時，為了禮讓人行道上行人，未及時起步行駛，被後方不耐久候的胡姓駕駛按喇叭催趕，引發趙女不滿，探出駕駛座窗外，回頭罵胡「三字經」，被後車行車紀錄器拍下。基隆地院近日審結依觸犯公然侮辱罪判罰趙女5000元。

    判決指出，39歲趙姓女子去年8月間某日上午11時許，駕車行經基隆市信義區義七路與信一路交岔路口，欲左轉信一路時遇到紅燈。

    路口號誌轉為綠燈時，趙女見行人正在穿越行人穿越道，未及時起步行駛，停在趙女後方的胡男見狀不耐久候，鳴按喇叭催趕趙女快開車，引爆行車糾紛。

    趙女不爽被胡按喇叭，搖下車窗，朝車子後方的胡男辱罵三字經，再嗆胡「叭三小」，過程被胡男車上行車紀錄器拍下。

    胡男不甘被罵報警，雙方把車停在路旁等候警方時，趙女再飆罵胡男五字經、「不要臉」。

    檢方調查後，依胡男提供行車紀錄器拍到的畫面，將趙女依涉犯公然侮辱罪起訴。

    法院審理時，趙女坦承罵胡，法院審酌趙女遇行車糾紛，不以理性和平方式解決紛爭，以三字經等語罵胡，使胡名譽及社會評價受損，判罰趙女5000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿伯行車糾紛飆國罵罰6千 公車司機回敬「這動作」多罰3千…
    2021/10/22 19:17

    阿伯行車糾紛飆國罵罰6千 公車司機回敬「這動作」多罰3千…
    半百酒店妹譙「哭爸三小」挨告 檢座這樣神翻譯…
    2018/12/19 21:34

    半百酒店妹譙「哭爸三小」挨告 檢座這樣神翻譯…

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    疑任職警局鄰居施放大便臭味辱罵 遭依公務侮辱等罪判拘
    2016/07/18 20:07

    疑任職警局鄰居施放大便臭味辱罵 遭依公務侮辱等罪判拘
    臉書痛罵秦慧珠「老X掰」 網友公然侮辱起訴
    2015/11/09 18:18

    臉書痛罵秦慧珠「老X掰」 網友公然侮辱起訴

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播