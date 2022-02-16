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    枋山鄉長外遇遭勒索爆6警洩密徵信業者 高市警局將追究責任

    高市員警涉貪、洩漏個資，警察局長黃明昭表示痛心，將追究至少兩分局及刑大考監不周責任。（資料照）

    高市員警涉貪、洩漏個資，警察局長黃明昭表示痛心，將追究至少兩分局及刑大考監不周責任。（資料照）

    2022/02/16 15:11

    首次上稿14:06
    更新時間15:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元，屏東檢方偵辦期間意外查出「案外案」，發現多家徵信業者竟有非刑案民眾的個資，分案偵辦，揪出涉收賄、洩密的高市6警，以及新北1名離職警察共7人遭追加起訴，其中5警涉貪數萬元至10多萬元不等，高市警察局長黃明昭表示痛心、遺憾，對於違法員警先予停職處分「刑懲併行」，同時從嚴追究相關主官管考監不周責任，以達警惕作用。

    高市警局今指出，屏檢於偵辦期間得知內部可能有警察涉案洩密，除全力配合檢察官指揮調查，警政署政風室及高市警局政風室、督察室也共同偵辦、同步追查，相關案情起訴後，已針對涉案員警犯罪期間的單位、職務，追究相關的主官管考監不周責任，至於包括岡山分局、三民一分局、刑警大隊等單位主官管的連帶責任。

    檢廉指出，涉嫌收賄被起訴的偵查佐、小隊長共6人，另1名偵查佐涉嫌洩密、違反個資法被起訴，7警中有現職、停職和離職（他案免職）警察，離職員警原為任職新北市警局，任內涉洩密給徵信社業者，並透過雲林虎尾戶政所邱姓公務員調取一般民眾個資，被控任內及免職曾涉及行賄、收賄，高市警局則有6警涉案。

    警察局長黃明昭表示，對於員警涉嫌洩漏個資予徵信業者之違法行為，深感遺憾與痛心，對於違法員警也先予停職處分外，現更指示應依「刑懲併行」規定，立即依檢察官偵結起訴內容追究行政責任，並從嚴追究相關主官管考監不周責任，以達警惕作用。

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