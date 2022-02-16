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    首頁　>　社會

    亞歷山大等3家公司判賠上億 唐雅君姊妹脫身理由出爐

    北院認為，會員未將「損害賠償請求權」讓與消基會，且消基會寄出存證信函的對象不包含被告前負責人唐雅君（見圖）、營運長唐心如姊妹，故均免賠。（資料照）

    北院認為，會員未將「損害賠償請求權」讓與消基會，且消基會寄出存證信函的對象不包含被告前負責人唐雅君（見圖）、營運長唐心如姊妹，故均免賠。（資料照）

    2022/02/16 13:30

    〔記者溫于德／台北報導〕亞歷山大集團旗下亞力山大健身中心2007年12月10日無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提起團體訴訟求償5億8253萬多元，台北地院上午判亞歷山大、亞爵國際育樂、君生活等3家公司要賠2億5624多元；但由於會員未將「損害賠償請求權」讓與消基會，消基會寄出存證信函的對象也不包含前負責人唐雅君、營運長唐心如姊妹，故均免賠；全案仍可上訴。

    北院透過新聞稿說明判決理由，亞歷山大等3家公司2007年12月10日歇業，至今仍未復業並已解散，因此，3家公司具可歸責性，會員可提告求償。

    北院說，亞歷山大等3家公司2007年7月間已發生財務困難，導致無法繼續借到款項，卻隱瞞大眾，故意以「單日消費滿2萬可抽獎」的廣告方式，招攬會員，幫助公司解決財務困難，認定3家公司確實故意違反消保法，依法應對2007年11月15日以後入會且單日消費滿2萬元的會員，給付3倍懲罰性違約金。

    不過根據消基會提出的請求權讓與書、請求權讓與補正證明書，均未記載會員把對唐雅君姊妹的損害賠償請求權讓與消基會，且消基會寄出存證信函的對象只有亞歷山大等3家公司以及中國信託、花旗、第一等3家收單銀行，故2姊妹免賠。

    北院並指，會員是和亞歷山大等3家公成立消費契約，並非中國信託、花旗、第一等3家收單銀行，且銀行也非3家公司輔助人，更未遴選或受委任監督3家公司與會員間的契約，同樣免賠。

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