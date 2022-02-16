臨時工酒駕罰9萬房產被查封 自動繳清竟是「過年打牌贏錢」

江姓男子（中）由書記官（左）陪同至出納室以現金繳清9萬元罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/02/16 12:10

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中1名江姓男子3年半前酒駕被罰9萬元，無力繳納，新北分署於虎年開工首日即發函囑託地政機關查封其房產，元宵節當日，江男現身新北分署自動繳清罰鍰，他興沖沖地向書記官表示，因為過年打天九牌贏了不少錢才有辦法繳錢。

新北分署指出，56歲的江男，於2018年7月4日傍晚6時23分，無照騎車在新莊區新北大道一帶被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，因5年內第2次酒駕，被新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元。

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案件移送新北分署執行後，執行無著，今年1月間再度移送執行，新北分署於1月24日農曆春節前先扣押江男多家金融機構的存款債權，但江男並無任何存款，2月7日虎年開工首日發函囑託地政機關查封其房產。

新北分署指出，江男於元宵節（昨日）現身新北分署向書記官表示，他是工地臨時工，約3年半前下工後，在工地小酌，騎機車回家途中被警察攔獲，當時收入微薄，無力繳納罰鍰，今年過年期間打天九牌贏了不少錢，才跑來繳清罰鍰，但不願透露到底贏了多少錢。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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