傳統？彰警分局長調動獨缺他 基層：大甲媽不放人

前年疫情嚴峻，大甲媽創下大白天經過彰化市民生地下道的紀錄。 （資料照）

2022/02/16 09:40

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署昨天發布70名六都督察與縣市警局分局長人事令，彰化縣有4名分局長調動，其中溪湖分局長林書慶調宜蘭縣礁溪分局長，不過去年與他同時調動的彰化警分局長王國峯卻不在這波調動名單內，頗令外界好奇，基層就打趣說，大甲媽祖即將在4月9日遶境經過彰化市，歷任彰化分局長至少都曾與大甲媽鑾轎陪走維安，從無例外，是「大甲媽不放人」，這個優良傳統要繼續保持下去，且經過遶境洗禮的分局長，在大甲媽庇佑下，仕途幾乎都很順遂。

警大66期的溪湖分局長林書慶，曾任宜蘭縣警局三星分局長，去年9月中旬才調來彰化溪湖分局長，才5個月，又回到宜蘭擔任礁溪分局長，令不明就裡的人感到意外，有人祝福，卻也有人不分青紅皂白酸像「走馬燈」。據了解，宜蘭人的林書慶是因私人因素不得不請調回宜蘭老家，在彰化警察局長吳坤旭協助向上級單位爭取後，獲得警政高層諒解與支持而調動。

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同樣在去年9月由北斗分局長調任彰化分局長的王國峯是警大65期，昨天並未在發布名單內，與林書慶一同調動，令外界關切，基層即打趣說，大甲媽祖4月8日晚間起駕南下遶境進香，9日將經過以「搶轎」聞名的彰化市區，歷任彰化警分局長至少都會遇到1次震撼教育，從無例外，甚至時任分局長郭士傑（現任新竹市警局長）、洪宏榮（即將高升台南市警局督察）還曾遇到過2次，凡是與大甲媽鑾轎陪走維安的分局長，幾乎每一個都升官，因此王國峯未在這波調動名單內也不意外，是「大甲媽不放人」，至少要遇到過1次才會放他離開升官，這是彰化警分局的優良傳統。

不過也有熟悉彰化警界異動脈絡的基層說，以前彰化警分局就曾有1名分局長因個人因素僅在位38天即離開，才剛滿月即夭折，算是特例。

彰化縣警局長吳坤旭則解釋說，林書慶是個人家庭因素不得不請調回宜蘭，與他同時間到任的王國峯，因目前僅到任5個月，時間太短，不符合調動條件。

歷任彰化警分局長至少都與大甲媽鑾轎陪走1次，時任分局長洪宏榮（右1）甚至創下遇到大甲媽2次的紀錄。 （資料照）

溪湖警分局長林書慶僅在任5個月即調派宜蘭縣礁溪分局長，獲得警政高層諒解與支持。 （資料照）

彰化警分局長王國峯不在這波調動名單內，基層打趣是「大甲媽不放人」，且經過遶境洗禮的分局長仕途都很順遂。 （記者湯世名翻攝）

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