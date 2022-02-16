4千萬豪宅出租羅生門！女房東怒告 寵物咖啡廳慘變「浪浪收容所」

宋姓房東指控，阮女聲稱要開咖啡廳，結果不但沒付房租，還把她的豪宅變成浪浪收容所。（記者王捷攝）

2022/02/16 07:09

〔記者王捷／台南報導〕宋姓房東去年3月與社團法人台灣流浪動物救援協會的理事長阮女簽約，談好每個月6萬5000元，將價值4千多萬的透天豪宅出租，但她指控阮女原本要經營咖啡廳，卻把豪宅變成了流浪貓狗收容所，還違法經營民宿，屋內臭味四溢，至今只繳了4萬多元房租，目前已經提出民事官司求償；阮女回應，她每次開庭都有準備現金，是房東不願收錢，如果要她搬離，必須賠償已經販售、價值800萬的住宿券，雙方各說各話。

綽號「卡姊」的阮女因救助流浪貓狗的善行，好幾次登上新聞版面，但宋姓房東指控，阮女把透天豪宅變成流浪動物收容所，且在承租前並沒有告訴她，她不討厭流浪貓狗，但她愛乾淨，起初雙方的租賃是透過房仲，當時阮女告訴她想開一間寵物咖啡廳，她還問大約有幾隻寵物要住，阮女告訴她只有2、3隻陪客人喝咖啡，沒想到一下子收容了100多隻流浪貓狗，如果當初知道會變成這樣，根本不會想租給對方。

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另外，宋婦還指控，阮女自從去年3月簽約後，仲介抽了一個月的租金當傭金，之後阮女先以修理屋內設施要求少繳房租，接著又要求衛浴設備裝設乾濕分離的玻璃，就再也沒有繳房租，她拿著法院公證的合約提出民事訴訟，要阮女搬離，但是阮女又拿出流浪貓狗當理由，要她繼續出租。

宋婦認為自己遇到「惡房客」，不想繼續租給阮女，她向觀旅局檢舉阮女違法經營民宿，但觀旅局回應，必須在一年內訪查2次，若都沒有改善才能勒令停業，現在她收不到租金，之後還要花大筆清潔費清理屋子，加上房貸壓力，想到每晚都失眠。

阮女則澄清，她在與宋婦討論租屋時都有講清楚，會收容貓狗，而且一開始就強調說要當二房東，並沒有說要開咖啡廳，而且全程都有錄音。

阮女說，去年6月要匯房租時，銀行帳戶就被解除了，要拿現金給宋婦，但她都已讀不回，目前民宿的營運方式，是住客以捐款的方式換住宿券，已經有800萬的價值，裝潢也花了100萬，如果要她搬離，宋婦必須要賠償她這些錢，否則如果捐款人要來住，發現她搬離，她也必須退款給捐款人，她尊重宋婦提告，而且每次開庭都有帶著40萬現金，展現誠意，但是宋婦不收，目前她沒有搬離的打算，將等法院判決。

觀旅局回應，經營業者涉及違法廣告招攬，依法可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，而且民宿業者的客房數若在5間以下，客房總面積不超過150平方公尺，且未雇用員工自行經營者，可視為家庭副業，不一定要開發票，會函請業者限期7天內說明，若查證違法屬實將依觀光發展條例開罰。

由台灣流浪動物救援協會開設的民宿，聲稱收容了150隻流浪貓狗。（記者王捷攝）

只要入住民宿，台灣流浪動物救援協會就會提供捐款收據。（記者王捷攝）

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