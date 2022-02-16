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    病人還是犯人？台南男子涉縱火燒屋 警方帶回訊問

    余男住家發生火災，警方懷疑是他自己縱火。（記者王捷攝）

    余男住家發生火災，警方懷疑是他自己縱火。（記者王捷攝）

    2022/02/16 06:56

    〔記者王捷／台南報導〕今天清晨4時許，台南一棟集合式公寓發生火災，警方發現70歲的余姓住戶手上拿著打火機，可能放火燒了自己家，但余男疑似有思覺失調症，說不清楚案發過程，不斷跳針有人要放毒害他、蒐集他的資料，戴他回到派出打算問訊時，還一路罵中國人跟北市長柯文哲，余男是犯人還是病人？讓警方很難拿捏，偏偏余男的家屬住在北部，無法立刻到警所協助做筆錄，警所只能派員看著余男直到有親屬抵達。

    當地里長說，70歲的余男曾當過軍人，但因為精神狀況不穩，很快就退伍，也因為疾病的關係與妻子離婚，只有住在北部的胞兄偶爾會來看他，因身心疾病越來越嚴重，胞兄也不太願意理他，余男曾因為騷擾住戶被強制就醫。

    今天清晨4時許，余男的住家冒出火光，火災警報器驚醒了社區住戶，所幸火勢並沒有延燒，也很快撲滅，社區總幹事還擔心余男是不是沒有逃出來，但是消防人員來回搜尋了3次，都沒有余男的身影，還好里長平時關心余男，告訴警方余男的兩輛機車與一輛賓士轎車都還在，不太可能出門。

    最後消防人員在頂樓找到余男，當時他手上拿著打火機，全身並沒有燒傷，由於縱火罪也處罰過失犯，為了保險起見，警方只能將余男帶回警所製作筆錄，但因為身心問題，連正常溝通都沒辦法，也無出示他的精障證明。

    當警方要通知余男的家屬，發現余男在台南獨居，胞兄住在北部，警方只能暫時將他安置在警所等候家屬協助問訊。

    里長戴著消防人員去查看余男的賓士車，表示車子都在余男一定在家。（記者王捷攝）

    里長戴著消防人員去查看余男的賓士車，表示車子都在余男一定在家。（記者王捷攝）

    余男躲在頂樓，手上拿著打火機，被消防人員發現。（記者王捷攝）

    余男躲在頂樓，手上拿著打火機，被消防人員發現。（記者王捷攝）

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