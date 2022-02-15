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    迷姦淫魔李宗瑞作花燈？台北燈節獲特優 有助提早假釋

    台北燈節花燈驚見「李宗瑞」作品。（台北監獄提供、本報資料照，本報合成）

    台北燈節花燈驚見「李宗瑞」作品。（台北監獄提供、本報資料照，本報合成）

    2022/02/15 22:44

    〔記者吳政峰／台北報導〕富少李宗瑞偷拍迷姦多名女子的性侵過程，被依妨害性自主等罪重判近30年徒刑，要到2042年才刑滿，而今傳出他在台北監獄服刑期間所製作的花燈，放在台北燈節參展，並獲得特優獎，一名矯正機關人士指出，李宗瑞可望因此加分，加速縮刑進程。

    李宗瑞被重判29年10月徒刑，即使服了10年刑，累進處遇（級別數字越少，可縮刑的日數越多）卻只進了一級，還在第三級的階段，為了要趕快進級，增加縮刑速度，李宗瑞透過製作花燈，為自己爭取榮耀，而獲得了額外的分數。

    該名矯正機關人士指出，累進處遇分數有「教化」、「作業」、「操行」三大欄位，依李宗瑞目前的第三級計算，每月分數即便打到滿，也只有約10分，因此，他利用做花燈參加比賽，展現自己教化有成，可在天花板分數之外，再多拿到0.2到0.5不等的分數。

    累進處遇三級，服刑1個月可多扣2天徒刑，進到一級，服刑一個月可多扣6天，因此李宗瑞如果表現良好，又透過花燈比賽等方式額外加分，可望替自己爭取到提早出獄的機會。

    不過，李宗瑞觸犯的是妨害性自主罪，必須在獄中接受治療，經醫療團隊評估「再犯風險顯著降低」，且服刑日數應達總刑期的3分之2（李為累犯），也就是2032年7月，才有機會提報假釋。

    若再犯風險始終壓不下來，李宗瑞不僅可能一路蹲到刑滿（2042年6月），出獄後，還可能被命令進入醫療院所，限制自由接受強制治療。

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