偷拍淫魔入監做花燈 李宗瑞再蹲10年才能提假釋

台北燈節花燈驚見「李宗瑞」作品。（台北監獄提供、本報資料照，本報合成）

2022/02/15 16:46

〔記者吳政峰／台北報導〕涉嫌偷拍與迷姦多名女子的富少李宗瑞，2012年8月被收押後，被拘束人身自由到判刑確定，共應執行29年10月徒刑，預計2042年6月才會刑滿，而因李屬於累犯，最快要到2032年7月才有機會提假釋，故他最少還要在台北監獄蹲10年。

李宗瑞在台北監獄服刑期間，自稱對美術與藝術有興趣，去年報名參加「花燈製作學習班」，與其他4名收容人一同製作「祥虎獻瑞慶元宵」，耗時半年，日前在台北燈節展出，獲頒小型燈座類社會大專組特優獎。李宗瑞獲報得獎，直言「知道得獎時真的非常感動」。

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李宗瑞迷姦多名女子並錄下性侵過程，同時也偷拍部分合意性交女子的嘿咻影片，被依妨害性自主、妨害秘密等罪判刑29年10月，雖然2018年8月30日才判刑確定，但因他2012年8月就被收押，羈押日數可折抵刑期，故刑滿日期為2042年6月。

一般而言，服刑日數過半，只要累進處遇分數達到標準，且性侵害風險指數明顯下降，即有機會提報假釋，但李宗瑞屬於累犯，依規定，服刑日數須達總刑期的3分之2，才有機會提報假釋，故他還得在牢裡蹲上10年，最快要到2032年7月才有機會提報假釋。

此外，李宗瑞屬於性侵害加害人，依照規定，在監服刑期間，必須接受專業心理師、社工師、醫師等人組成的團隊客製化治療，直到再犯風險姓「顯著」下降，才有機會拿到提報假釋的門票。

換言之，李宗瑞即使服刑日數達到3分之2，但再犯風險仍高，還是無法提報假釋，必須要到治療到有顯著效果才能提報。

如果李宗瑞一直治不好，關到2042年刑滿出獄，還是有高度的性侵再犯可能性，則會被強制送到醫療院所，限制人身自由繼續治療。

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