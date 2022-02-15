基隆警方破麻將職業賭場 赫見2「自己人」

基隆市警方在春節前後掃蕩賭博，接連破獲賭場，基隆市警二分局今天又在中正路破獲麻將職業賭場。圖為麻將賭場示意圖。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2022/02/15 23:36

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕葉姓男子承租民宅經營麻將職業賭場，警方監控多日，今天午後收網逮人時，赫見2名「自己人」，躲在茶水間不敢現身，其中一人甚至還在值勤中；經調查後，2人並未參與賭博，但仍將依涉足不當場所記過處分。

基隆市警二分局偵查隊接獲線報，有租客承租中正路一間3樓民宅，經營麻將職業賭場，大白天就開賭；警方監控多日，今天下午2時許前往搜索。

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據悉，警方持搜索票進屋逮人前，已被賭場外監視器拍到；進屋後，在客廳發現2張麻將賭桌，賭桌上坐著租客葉姓男子與7名賭客，扣到賭資4000元、抽頭金1000元與麻將賭具。

警方隨後發現另有2名男子躲在茶水間，經過濾身分竟是「自己人」；分別是基隆市警局交通隊陳姓警員與基隆港警總隊黃姓偵查佐；其中，黃姓偵查佐還是在「勤務中」。

據指出，陳員自稱當時是來交會錢給會頭，相約在賭場交付，陳員有拿出會單佐證；黃員辯稱前往泡茶，未參與賭博。

由於2人的供詞，與其他賭客說法雷同，警方將依規定，將2人依涉足不當場所，予以記過處分。

至於，葉姓賭場負責人因有抽頭行為；警方訊後，晚間將他依賭博罪嫌移送法辦；其餘賭客則依違反社會秩序法裁罰。

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