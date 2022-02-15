罕見！疑行竊被抓遭毆致死 現場9人全部罪證不足

蔡男命案現場有9人，1人不起訴，其餘8人被高雄高分院判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/02/15 22:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕4年前屏東發生1起兇殺案，蔡姓男子疑行竊被捕，疑遭主嫌林姓男子等9人分持棍棒等兇器打死，其中劉姓男子主動投案處分不起訴外，其餘8人被依傷害致死罪起訴，屏東地院僅判林嫌有罪，檢方和林均不服上訴，高雄高分院則全部判無罪，理由是無法證明誰犯案。

法界人士則表示，法院辦案講究證據，案發時現場蒐證和偵訊格外重要，第一線檢警辦案人員若無法蒐證齊全，勢必影響後續判決結果。

請繼續往下閱讀...

據了解，2018年6月4日凌晨，林姓主嫌不滿蔡姓被害人在屏東市公益街的居所前路旁行竊，以手機聯絡高姓、劉姓等8名友人四處尋找、圍捕，蔡男藏匿在建豐路巷內，被徐、邱2人找到，通知其他人抵達現場後，涉嫌分持安全帽、棍棒、電擊器等物攻擊，直到警方抵達現場才停止，蔡經送往屏東醫院治療傷重不治。

警方蒐證調查後，將林等9人移送屏東地檢署偵辦，承辦檢察官認為劉男騎機車主動投案，他向蔡投擲安全帽尚不致死，自白不足採信，予以不起訴處分，其餘8人則被依傷害致死罪起訴，但屏東地院開庭審理後，僅認定主嫌林男有罪，判處有期徒刑7年6月，其餘7人全部罪證不足。

屏檢和林男均不服上訴，高雄高分院開庭調查，林姓等8人應訊均否認涉案，有人辯稱抵達時，林男已倒地不起，另有人否認動手打人。

由於案發現場沒有監視器，現場一片混亂，又缺乏證據證明何人動手，因此改判林嫌無罪，檢方針對無罪被告上訴部分，也被判決駁回，此案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法