為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    武肺確診不實疫調來源竟是衛局護理師 長官要她寫報告反挨告

    去年5月屏縣爆發全縣首起武肺確診個案引發地方恐慌，但當時傳出的不實疫調資訊，來源竟是衛生局護理師。 （資料照）

    去年5月屏縣爆發全縣首起武肺確診個案引發地方恐慌，但當時傳出的不實疫調資訊，來源竟是衛生局護理師。 （資料照）

    2022/02/15 15:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎本土疫情去年爆發時，屏東縣於5月爆發全縣首起確診個案，縣府衛生局疾病管制科徐姓護理師把未經查證的疫情調查資料傳給潮洲衛生所林姓護理師，結果被廣傳至社群和議員，疾管科高姓科長不滿，要徐女寫檢討報告，徐自認名譽受損向長官提告求償10萬元，但法官認為徐女名譽無損判她敗訴。

    判決指出，去年5月，屏縣首例確診案3037的65歲退休男子四處趴趴走，引發高屏兩地超過10人確診；徐姓護理師把未經證實的疫情調查資料，轉傳給潮洲衛生所林姓護理師後，被林女散布至潮州社群網站及議員，引發地方恐慌。

    屏衛生局獲報後展開追查，確認不實的疫調圖卡是由徐女處傳出，疾管科高姓科長直接在群組上開駡，「再次重要通知本群組相關訊息請勿轉傳亂傳」，徐回覆：「請潮州承辦人確認相關資料」、「她也補充些資料」。

    但高女不接受，再駡「誰准你把圖卡傳出去？」、「請您提出未經核准就轉傳疫情資料的檢討報告」、「未經縣府確認及公佈的資料 您就先轉傳出去」、「經潮州證實您把圖卡傳出本局」。

    徐女認為高女在群組駡她讓很很沒面子，向高女提告妨害名譽並求償10萬元，但屏檢偵查後認定高姓科長無責處分不起訴；民事部分，高雄簡易庭也認為高姓科長只是善盡長官之責要求徐女寫報告說明為何外洩不實圖卡，沒有侵害徐女名譽，因此判徐女敗訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    互槓「支那寄生蟲」、「神經病」 2名臨演被判拘役
    2022/02/12 12:57

    互槓「支那寄生蟲」、「神經病」 2名臨演被判拘役
    PO文控台大教授性侵 女大生涉妨害名譽起訴
    2022/02/11 17:11

    PO文控台大教授性侵 女大生涉妨害名譽起訴

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    PO「幹掉徐耀昌這垃圾」 反坤輿自救會成員遭傳喚
    2021/12/25 17:57

    PO「幹掉徐耀昌這垃圾」 反坤輿自救會成員遭傳喚
    曝顏寬恒告他「妨害名譽」溫朗東求推薦台中美食
    2021/12/22 05:55

    曝顏寬恒告他「妨害名譽」溫朗東求推薦台中美食

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播