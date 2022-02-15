武肺確診不實疫調來源竟是衛局護理師 長官要她寫報告反挨告

去年5月屏縣爆發全縣首起武肺確診個案引發地方恐慌，但當時傳出的不實疫調資訊，來源竟是衛生局護理師。 （資料照）

2022/02/15 15:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎本土疫情去年爆發時，屏東縣於5月爆發全縣首起確診個案，縣府衛生局疾病管制科徐姓護理師把未經查證的疫情調查資料傳給潮洲衛生所林姓護理師，結果被廣傳至社群和議員，疾管科高姓科長不滿，要徐女寫檢討報告，徐自認名譽受損向長官提告求償10萬元，但法官認為徐女名譽無損判她敗訴。

判決指出，去年5月，屏縣首例確診案3037的65歲退休男子四處趴趴走，引發高屏兩地超過10人確診；徐姓護理師把未經證實的疫情調查資料，轉傳給潮洲衛生所林姓護理師後，被林女散布至潮州社群網站及議員，引發地方恐慌。

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屏衛生局獲報後展開追查，確認不實的疫調圖卡是由徐女處傳出，疾管科高姓科長直接在群組上開駡，「再次重要通知本群組相關訊息請勿轉傳亂傳」，徐回覆：「請潮州承辦人確認相關資料」、「她也補充些資料」。

但高女不接受，再駡「誰准你把圖卡傳出去？」、「請您提出未經核准就轉傳疫情資料的檢討報告」、「未經縣府確認及公佈的資料 您就先轉傳出去」、「經潮州證實您把圖卡傳出本局」。

徐女認為高女在群組駡她讓很很沒面子，向高女提告妨害名譽並求償10萬元，但屏檢偵查後認定高姓科長無責處分不起訴；民事部分，高雄簡易庭也認為高姓科長只是善盡長官之責要求徐女寫報告說明為何外洩不實圖卡，沒有侵害徐女名譽，因此判徐女敗訴，可上訴。

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