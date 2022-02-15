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    皮繃緊！彰縣消防局9內外勤主管互調上任 有回鍋恐也有磨合

    彰化縣消防局9人大調動今天到任。 （記者湯世名攝）

    彰化縣消防局9人大調動今天到任。 （記者湯世名攝）

    2022/02/15 13:22

    〔記者湯世名／彰化報導〕皮繃緊！彰化縣消防局9名內外勤主管互調，今天走馬上任，其中包括5名外勤新任大隊長，這也是史上首次內勤、外勤主管互調，其中從教育訓練科長調任第三大隊長的詹江洲，曾任第一大隊長，如今再度回鍋擔任外勤大隊長，基層都認為可借重其豐富經驗，帶領第三大隊，不過也有人憂心，其他內勤科長突然調任外勤主管，是否會出現「水土不服」，除了還須觀察，磨合期間基層皮也要繃緊些。

    根據彰化縣消防局發布人事令，災害搶救科長張恭維調任第一大隊長、災害管理科長葉明波調任第二大隊長、教育訓練科長詹江洲調任第三大隊長、第五大隊長（特搜）張順享調任第四大隊長、行政科長楊宗文調任第五大隊長（特搜）。

    調回內勤主管的，則有第四大隊長葉清添調任災害搶救科長、第二大隊長徐溫聰調任災害管理科長、救災救護指揮科長林明緯調任教育訓練科長、第一大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科長。

    據了解，從內勤科長調任外勤大隊長的人選，昔日都曾擔任過消防分隊長，基層外勤經驗堪稱相當豐富，其中新任第三大隊長詹江洲，數年前還曾擔任過第一大隊長，此次從內勤回鍋外勤大隊長，基層都認為能無縫接軌；此外，從第一大隊長調任救災救護指揮科長（前身為救災指揮中心主任）的劉錫垣，在擔任大隊長前，也是擔任救災救護指揮科長，因此這次也等於回鍋，不會有需要重新適應的問題。

    上述9人今天交接報到，消防局長施順仁表示，考慮到疫情與勤業務關係，今天未舉辦布達儀式，而是直接報到上任。

    彰化縣消防局從教育訓練科長調任第3大隊長的詹江洲，曾任第1大隊長，如今再度回鍋擔任外勤大隊長，基層都認為可借重其豐富經驗，帶領第3大隊。 （資料照）

    彰化縣消防局從教育訓練科長調任第3大隊長的詹江洲，曾任第1大隊長，如今再度回鍋擔任外勤大隊長，基層都認為可借重其豐富經驗，帶領第3大隊。 （資料照）

    彰化縣消防局第1大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科長，他在擔任大隊長前，曾任救災救護指揮科長，因此這次也等於回鍋。 （資料照）

    彰化縣消防局第1大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科長，他在擔任大隊長前，曾任救災救護指揮科長，因此這次也等於回鍋。 （資料照）

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