男施用彩虹菸毒品而毒駕撞死人，高院：欠缺辨識能力減為5年徒刑 （示意圖）

2022/02/15 11:50

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市28歲吳姓男子吸食3級新興毒品彩虹菸後駕車外出，疑因產生幻覺，連撞7輛汽機車、造成一名騎士並棄車逃逸，遭檢方依殺人罪起訴，一審認定吳男無殺人故意，改依「不能安全駕駛致人於死罪」，判刑5年6月，肇逃部份無罪；高等法院送精神鑑定認為，吳男因多量吸食毒品彩虹菸，案發時辨識、控制能力均已顯著降低，不構成殺人罪，依「不能安全駕駛致人於死罪」酌減改判為5年徒刑。

檢警調查，吳男從2018年4月開始抽摻有卡西酮物質而被列為第三級毒品的彩虹菸，因此出現被害妄想、幻覺症狀，2018年5月15日中午，吳男卻還開車外出，下午2點多行經龜山區長壽路，疑因再度出現幻覺、以為有人跟蹤及追捕，竟一路狂飆，連路口號誌也不管，先是衝向停等紅路燈的車陣，導致2輛機車被撞倒、1輛汽車毀損，導致吳姓、郭姓騎士分受輕重傷，其中吳姓騎士送醫不治。

請繼續往下閱讀...

吳男釀禍並未停車，繼續往前開又接連撞上2輛小客車、1輛大貨車及1輛廂型車，車子也因撞爛無法開，他棄車逃逸時，居然還沿路脫掉全身衣褲，又持棍棒作勢攻擊路過機車，騎士見狀嚇得紛紛閃避，直到警方趕來才被制伏，員警也找來一條內褲給他穿，事後送醫，採集尿液檢出體內有彩虹菸成分。

吳男供稱，對於案發過程只記得「那時候好像有人在追我，前面有車子，應該是機車，但我開很快就撞過去，我沒有停，是因為後面有人追，我很緊張」。桃園地檢署認定，吳男犯行涉犯殺人罪，將他起訴。

桃園地院矚託桃園療養院進行精神鑑定指出，吳男過去有使用如K他命、咖啡包、大麻、笑氣等，案發前又持續使用彩虹菸，自述當時有一種被魔掌控的感覺，整路上的人都是魔的手下，因不想被掌控才跑，認為吳男在案發時已無行為辨識能力，但他明知自己因毒品而有幻覺仍開車上路，不過不構成殺人故意，改依不能安全駕駛致人於死罪判刑5年6月。肇逃部分，則判無罪。檢方和吳男均不服判決，上訴高等法院

高等法院審理時，再度將吳男送鑑定，認為吳男案發時因長期施用彩虹菸，導致其辨識、控制能力均已顯著降低，且在犯案前已持續2、3週之久，認定他不構成殺人罪，仍依「不能安全駕駛致人於死罪」論罪，今酌減改判為5年徒刑，肇逃部份仍判無罪。還可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法